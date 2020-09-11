Матери-рекордсменки: девять самых уникальных женщин в истории

Когда ваша знакомая по детской площадке начнет в очередной раз изображать из себя самую маму на свете, у вас будет достаточно поводов скептически посмотреть на нее. Потому что за это звание уже поборолись:

ПЕРВАЯ В МИРЕ МАМА, РОДИВШАЯ С ПОМОЩЬЮ ЭКО

Мир материнства навсегда изменился после первого успешного опыта на людях доктора Патрика Степто в 1977 году. Родители Лесли и Джон Брауны безуспешно пытались зачать ребенка 9 лет. В результате эксперимента родилась Луиза Джон Браун, девочка, зачатая вне тела матери.

САМАЯ ДЛИННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

В 1945 году Беула Хантер из Лос-Анджелеса проходила беременной на три месяца дольше нормального срока. Ее дочь Пенни родилась абсолютно здоровой. Лечащий врач женщины зафиксировал, что беременность длилась около 375 дней.

САМАЯ КОРМЯЩАЯ МАТЬ

После рождения сына в 2012 году жительница Техаса Алисия Ричман произвела настолько много молока, что его пришлось отдавать. Количество пожертвованного молока составило 330 литров, что хватит примерно на 33 тысячи кормлений.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ МАМА

При росте 70 сантиметров и врожденном заболевании, ведущем к хрупкости костей, Стейси Геральд к 35 годам смогла родить троих детей подряд.

САМАЯ БОЛЬШАЯ МАМА

Донна Симпсон родила здоровую девочку по имени Жаклин в 2007 году. В этот момент мама весила невероятный 241 килограмм. (А в 2010 уже 273).

САМАЯ МНОГОДЕТНАЯ

Надя Сулейман, знаменитая «октомама», выносила и родила восьмерых здоровых детей после имплантации 16 эмбрионов. Врач, сделавший операцию ЭКО, лишился за этот эксперимент над живым человеком лицензии

ТОМАС БЭТИ: ПЕРВЫЙ РОДИВШИЙ МУЖЧИНА

Томас Бэти родился женщиной, но в 2002 году сменил пол на мужской. Его жена Нэнси оказалась бесплодной и тогда муж-транссексуал выносил ребенка в своем теле (после операции по смене пола матка сохранилась).

РАЙО ДЭВИ ЛОХАН: САМАЯ СТАРАЯ МАМА