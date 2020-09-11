Пт, 11.09.2020

Натянули кожу до предела: поклонники удивлены лицом 71-летней Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

В Сети активно восхищаются свежими фотографиями моложавой Примадонны, которые, по всей видимости, тщательно ретушируются перед публикацией. А вчера Алла Борисовна появилась в шоу Максима Галкина, и в кадре обнажились все изъяны ее внешности, пишет «Стархит».

Звезда предпочитает не говорить на тему пластики, вот только скрыть следы подтяжек на лице ей с каждым годом становится все сложнее. Так, просмотрев новый выпуск шоу «Музыкалити», можно невооруженным взглядом увидеть неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды. Но, как бы то ни было, зрители рады были увидеть и услышать кумира. 

Алла Борисовна не любит говорить про пластику
Алла Борисовна не любит говорить про пластику
 
Поклонники Пугачевой считают, что она выглядит очень хорошо
Поклонники Пугачевой считают, что она выглядит очень хорошо

Напомним, Пугачева давно заявила об уходе с большой сцены. Но в прошлом году, в честь своего 70-летия, она все же решила дать грандиозный концерт. Правда, перед этим Примадонне пришлось перенести операцию. «Пищевод был не в порядке, а ведь он связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы с голосом. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!» — откровенничала звезда.

 
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