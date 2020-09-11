Натянули кожу до предела: поклонники удивлены лицом 71-летней Аллы Пугачевой

Звезда предпочитает не говорить на тему пластики, вот только скрыть следы подтяжек на лице ей с каждым годом становится все сложнее. Так, просмотрев новый выпуск шоу «Музыкалити», можно невооруженным взглядом увидеть неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды. Но, как бы то ни было, зрители рады были увидеть и услышать кумира.

Напомним, Пугачева давно заявила об уходе с большой сцены. Но в прошлом году, в честь своего 70-летия, она все же решила дать грандиозный концерт. Правда, перед этим Примадонне пришлось перенести операцию. «Пищевод был не в порядке, а ведь он связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы с голосом. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!» — откровенничала звезда.