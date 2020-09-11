19 родительских ситуаций, на которые отец и мать реагируют совершенно по-разному

Так случилось, что для появления на свет ребенка требуется участие двух человек. И для воспитания его данное число считается вполне достаточным, тем более что каждый из родителей привносит в этот процесс что-то свое: кто-то — манную кашу, а кто-то — хоккей. Так что дитя в конечном счете развивается в очень разностороннюю личность.

Конечно, бывают варианты. Наверняка есть семьи, в которых любящие папы вяжут малышам розовые пинетки, в то время как мамы подкладывают младенцам в колыбели питонов, дабы ребенок с детства учился самостоятельно справляться с трудностями. Но если брать условные среднестатистические обстоятельства, то подход полов к педагогике все еще вполне традиционен.

Матери и отцы умеют смотреть на одни и те же проблемы очень по-разному. И совершенно противоположными способами эти проблемы решать. Мы составили список самых ярких подобных различий.

Известие о беременности

мама

Мать может испытывать самые разные чувства. Восторг, ярость, уныние, экстаз и осознание того, что в ее животе теперь творится святое чудо зарождения жизни, в связи с чем хорошо было бы наняться на рыболовный траулер и уплыть на пару лет в акваторию Шпицбергена.

Но при любом положении дел для женщины пришло время решать. Перед ней стоит задача выбора. «Да» или «нет» тут произносит только она, поэтому груз ответственности сплющивает ее через секунду после лицезрения двух полосок на белой палочке.

Мысль о том, что жизнь и счастье ребенка по большому счету зависит только от нее, теперь прочно поселится в ее голове — на ближайшие лет семьдесят.

папа

Что бы там ни говорили о современных инфантильных мужчинах, мы реально терпеть не можем, когда от нас вообще ничего не зависит. А тут все стремительно начинает проходить мимо тебя. Вроде как важнейшее событие в твоей жизни, а от тебя требуется лишь отнести какие-то баночки в какую-то консультацию, проявить поддержку, не есть ничего, что пахнет, вообще ничего не есть, не сопеть, не храпеть, уйти ко всем чертям на коврик, потереть тут, зашнуровать там…

В общем, мы на подхвате, а основную работу, и, судя по всему, очень тяжелую, выполняет она. А это некруто. Так что ребенок с ходу дает мощный пинок в самую сердцевину нашей мужественности.

Роды

мама

Этот момент мы опустим по причине его неописуемости. Скажем так: маме тут есть чем заняться.

папа

Даже если мы решились присутствовать при появлении на свет нашего наследника, никакого толку от нас нет по-прежнему. Ну, кроме моральной поддержки. Выглядит эта моральная поддержка примерно как выступление команды чирлидеров на поле Прохоровского танкового сражения, и пользы от нее примерно столько же.