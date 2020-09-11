19 родительских ситуаций, на которые отец и мать реагируют совершенно по-разному

Несмотря на все успехи новой реальности, женщины и мужчины все еще обращаются с детьми по-разному. Иногда даже диаметрально противоположными способами. И детям это нередко идет на пользу, пишет Maxim.
Так случилось, что для появления на свет ребенка требуется участие двух человек. И для воспитания его данное число считается вполне достаточным, тем более что каждый из родителей привносит в этот процесс что-то свое: кто-то — манную кашу, а кто-то — хоккей. Так что дитя в конечном счете развивается в очень разностороннюю личность.
Конечно, бывают варианты. Наверняка есть семьи, в которых любящие папы вяжут малышам розовые пинетки, в то время как мамы подкладывают младенцам в колыбели питонов, дабы ребенок с детства учился самостоятельно справляться с трудностями. Но если брать условные среднестатистические обстоятельства, то подход полов к педагогике все еще вполне традиционен.
Матери и отцы умеют смотреть на одни и те же проблемы очень по-разному. И совершенно противоположными способами эти проблемы решать. Мы составили список самых ярких подобных различий.
Известие о беременности
мама
Мать может испытывать самые разные чувства. Восторг, ярость, уныние, экстаз и осознание того, что в ее животе теперь творится святое чудо зарождения жизни, в связи с чем хорошо было бы наняться на рыболовный траулер и уплыть на пару лет в акваторию Шпицбергена.
Но при любом положении дел для женщины пришло время решать. Перед ней стоит задача выбора. «Да» или «нет» тут произносит только она, поэтому груз ответственности сплющивает ее через секунду после лицезрения двух полосок на белой палочке.
Мысль о том, что жизнь и счастье ребенка по большому счету зависит только от нее, теперь прочно поселится в ее голове — на ближайшие лет семьдесят.
папа
Что бы там ни говорили о современных инфантильных мужчинах, мы реально терпеть не можем, когда от нас вообще ничего не зависит. А тут все стремительно начинает проходить мимо тебя. Вроде как важнейшее событие в твоей жизни, а от тебя требуется лишь отнести какие-то баночки в какую-то консультацию, проявить поддержку, не есть ничего, что пахнет, вообще ничего не есть, не сопеть, не храпеть, уйти ко всем чертям на коврик, потереть тут, зашнуровать там…
В общем, мы на подхвате, а основную работу, и, судя по всему, очень тяжелую, выполняет она. А это некруто. Так что ребенок с ходу дает мощный пинок в самую сердцевину нашей мужественности.
Роды
мама
Этот момент мы опустим по причине его неописуемости. Скажем так: маме тут есть чем заняться.
папа
Даже если мы решились присутствовать при появлении на свет нашего наследника, никакого толку от нас нет по-прежнему. Ну, кроме моральной поддержки. Выглядит эта моральная поддержка примерно как выступление команды чирлидеров на поле Прохоровского танкового сражения, и пользы от нее примерно столько же.
Вклад мужчины и женщины в деторождение поистине несопоставим. И тут мы уж совсем ясно понимаем, что право принимать любые решения в отношении ребенка отныне и вовеки принадлежит вовсе не нам.
Поэтому девять из десяти отцов от воспитания детей не то чтобы отказываются, но с самого начала чувствуют, что им тут отведена роль пятого гриба в третьем акте. Того, который говорит: «Делай, как велела мама», «Главное, чтобы мама не узнала» и «Ну все, теперь мама оторвет нам голову». Какими бы уверенными мы ни казались, в глубине души всегда будем ясно понимать, что памперс мы надели не тот и ушки наверняка неправильно высморкали.
Ребенок кричит
мама
Моментально просыпается, укачивает, лепечет, проверяет животик, головку, носит столбиком, поит водичкой от газиков. Так ребенок постигает азы любви и заботы, принятые между людьми, пусть даже он пока только учится получать эту заботу.
папа
Среднестатистический папа может спать под детские вопли сном младенца: мужчины куда менее активно реагируют на тембр младенческого крика, особенно если за последний год этот звук стал привычнее воплей сигнализации под окном. И часто оставляемые с такими папами дети в конечном счете неизбежно овладевают стоицизмом и умением терпеть различные неприятности.
Ребенок жует какую-то гадость на полу
мама
С криками ужаса эту гадость немедленно отбирает. Потому что мамам куда чаще пап приходится иметь дело с последствиями детских ошибок в виде, например, больного животика.
Так у ребенка вырабатывается осторожность: он знает, что в новом дивном мире полно вещей, к которым опасно прикасаться, потому что мама будет издавать громкие сигналы опасности.
папа
Подумаешь, это всего лишь старый добрый чипс и немножко кошачьей шерсти! От этого не умирают. Зато посмотрите, как ему нравится и как он не вопит уже четыре минуты! А тем временем ребенок осваивает азы собирательства и приходит к мысли, что в этой жизни много всего вкусного и интересного, нужно только как следует поискать.
Ребенка нужно куда-то перенести
мама
Берет ребенка поудобнее и несет. В крайнем случае, подержит его под мышкой, пока не найдет ключи в сумке. Или прижмет коленом к стене. Дети вообще штуки довольно прочные. Уж кому, как не ей, это знать? Грудное кормление лишило женщину массы иллюзий о хрупкости и слабости младенцев.
папа
Чем мельче младенец, тем нам страшнее. У нас большие мышцы, не такие чувствительные пальцы, мы боимся, что одно неловкое движение — и нога оторвется. Прижать его к груди? А если он задохнется? Может, сперва побрить грудь? А если я сожму его слишком сильно? С тюбиками пасты, например, сплошь и рядом такие фиаско случаются. А если сжать несильно, то он упадет на ковер и разобьется на тысячу осколков…
Поэтому мужчина с ребенком на руках всегда выглядит крайне сосредоточенно и серьезно — это он панику маскирует. А вот с колясками мы куда лучше справляемся. Это же практически автомобиль — наша стихия.
С ребенком нужно полялякать
мама
Мама общается с ребенком на предельных скоростях, сто с лишним слов в минуту для нее не рекорд. Ни один ручеек не способен журчать так звонко, энергично и бессмысленно, как звучат эти потрясающие речи о том, кто у нас мусь-мусь, пусь-пусь, кто ляляка и бубука, у кого сладкие пяточки и кто мамина девочка.
Ребенок счастлив, так как сейчас он учится распознавать звуковые сигналы весьма высокой сложности, он считывает интонацию и артикуляцию, ритмы и частоты. Так закладываются основы его будущей богатой речи.
папа
Светило французской отоларингологии доктор Альфред Томатис лет пятьдесят назад огорошил мировое сообщество новостью о том, что чада не слушаются своих отцов, ибо по большей части плохо их слышат. Слух маленького ребенка очень слабо настроен распознавать низкие частоты.
Голос среднего взрослого мужчины имеет фундаментальную частоту от 85 до 155 Гц, средней взрослой женщины — от 165 до 255 Гц, и дети вплоть до окончания начальной школы имеют сложности с пониманием мужчин, особенно басовитых. Так что ребенок, который большую часть времени в первые два-три года находится под присмотром мужчины (если этот мужчина, например, не кастрат Фаринелли), неизбежно будет отставать в речевом развитии от сверстников, которых тетешкали щебечущие мамы, тети и бабушки.
Ребенок задает вопросы
мама
Метод редукционизма — максимального упрощения любого явления с целью более удобного его изучения — распространен не только среди философов, но и среди матерей. Поэтому женщины более склонны отвечать на детские вопросы, не слишком зарываясь во всяческие глубины.
Если ребенок спрашивает, почему ав-ав делает кусь-кусь, мама чаще всего отвечает, потому что это плохая ав-ав, а кроме того, не надо было делать ав-ав бо-бо, пытаясь отделить ее хвост от туловища. И данный метод очень неплохо показывает себя в воспитании детей младшего возраста, потому что простая информация, которую ребенок способен понять, доставляет ему удовлетворение и, таким образом, поощряет его дальнейшую любознательность.
А уж насколько ответ имеет отношение к фактам — дело десятое. В конце концов, солнышко действительно светит, потому что сейчас день.
папа
А вот папы нередко грешат честными попытками подробно отвечать на заданные вопросы. Про «ав-ав» и «кусь-кусь» они выдадут часовую лекцию о разделении животных на растительноядных и хищников, объяснив при этом эволюционные изменения челюстей у последних. Казалось бы, при таком подходе дети должны расти более умными, но на самом деле это не совсем гарантированный результат.
Другим, не менее частым следствием такого общения станет страх ребенка спрашивать кого-либо о чем-либо, а также ощущение, что этот мир слишком сложен для того, чтобы пытаться его понять. Умение принимать в расчет уровень аудитории — важный показатель качества лектора, знаешь ли.
Ребенок ударился
мама
Большинство мам утихомиривают горе объятиями и сочувствием. Они признают, что ребенку ужасно больно, а этот плохой стул мы сейчас накажем за то, что он нашего Бореньку по ножке ударил. Подуть на больное место — это вообще святое, это лучшее лекарство на свете, оно от всего помогало, как помнишь. Странно, что врачи в реанимациях им пренебрегают.
папа
Если дочь, поцарапавшую коленку, папа еще привычно попытается ласково утешить, то с сыном большинству из нас этот фокус дается тяжело. Крошечная царапина! Это вообще не больно! Будь мужиком, в конце концов! Психологи уверяют, что это крайне вредная форма обесценивания, потому что таким образом мы объясняем ребенку, что его чувства не важны.
Потом он всю жизнь будет игнорировать эти самые свои чувства. Например, не будет ходить к врачам при дурном самочувствии, будет искать выход в агрессии, будет смиряться с неудобствами и болью до последнего. Но все дело в том, что большинство пап хорошо знают, что в реальной жизни необходимо умение привязывать своим чувствам гири на лапки и швырять их в воду…
В общем, без некоторых чувств мужчинам живется проще. Так что до свадьбы заживет, вытри сопли и пошли пинать мяч дальше.
Ребенка нужно кормить
мама
Если дочерей некоторые мамы еще с пеленок готовы посадить на диету, то энергичному питанию сыновей почти всегда уделяется много внимания. Недоеденный суп, конфета в неположенное время, отвергнутый компот — все это становится причиной мелких и не очень драм. Рефлекс кормления у очень многих женщин является чуть ли не основой их материнства.
Поэтому они готовы гробить себя у плиты, выпекая все новые плюшки и вылепляя все новые котлетки, а отказ ребенка от еды воспринимается как отказ от материнской любви. То есть женщины, находящиеся на грани нервного срыва, оттого что их дети опять что-то не съели, — распространенная деталь нашего пейзажа.
папа
Большинство пап крайне равнодушны к вопросам питания детей, и правило «проголодается — поест» является девизом на знамени отцовства. (А в качестве герба на этом знамени — бутерброд с колбасой. Ну хорошо, и яблоко.) Правда, если отец в кои-то веки сам старательно приготовил плов, а дети пищу отвергли — тут папа тоже может надуться.
Ребенка нужно одеть
мама
Три кита, на которых стоит материнский принцип одевания детей: чтобы было красиво, чтобы было по погоде, чтобы было удобно, чтобы было чисто. (Ах да, кита получилось четыре? Ну ладно.) Поэтому любой выход в люди или просто на улицу в компании этих китов — серьезный квест. Особенно если детей больше нуля.
папа
В детский сад отцы нередко приходят с чертежами и инструкцией: поверх косыночки надеть шапочку, гольфы нужно снять, рейтузы натянуть без складок, сарафан заправить в косоворотку и прочая и прочая. До тех пор, пока ребенку не нужно будет правильно подобрать пояс под смокинг и красиво расположить оксфордский узел, отцы предпочитают от детского гардероба держаться подальше.
Ребенок дерется
мама
Читает лекцию о недопустимости насилия, о том, что споры нужно решать не кулаками, а словами, что никто больше не будет дружить со злюкой, который дерется.
папа
Делает все то же самое, но втайне гордится.
Ребенка нужно чему-нибудь научить
мама
Садится с ребенком и вместе с ним пытается понять, сколько грибков зайка стащил у ежика. Делает вид, что ей ужасно интересно, но сама она сосчитать не может, пусть детка покажет своей глупой маме, как он замечательно это делает. Обещает отдать ему телефон, когда разберется с грибками. Немножко кричит и дергает левым глазом. Звонит подругам с рассказом о том, как ей хочется взорвать школу. Пьет. Допустим, валерьянку. Еще раз читает задание громким и четким голосом. И еще раз. И еще раз. Все еще «не жнаю, как решать»? Чувствует, что валерьянки недостаточно.
папа
Интересуется у ребенка, в кого он такой уродился, что несчастные грибки посчитать не может. Сообщает, что только последний козел не может решить такую ерунду. Решает задачу сам.
Ребенок попал на порносайт в Интернете
мама
В ярости и ужасе ищет способы установить родительский контроль на все в доме, включая кота и табуретку. На всякий случай подыскивает ребенку хорошего психолога. Осторожно подбирая слова, пытается поговорить с ребенком о том, что он видел и почему такие ужасы случаются в этой вселенной.
папа
Ставит родительский контроль на детский компьютер. Втайне гордится.
Ребенок в ярости
мама
Пытается контейнировать эмоции ребенка, объясняя ему: «Да, ты злишься. Ты сердишься. Это нормально — сердиться. Давай теперь подумаем, почему ты сердишься. Что тебя обидело? Как мы можем решить эту проблему? Чем я могу помочь тебе?» Так ребенок учится анализировать свои ощущения и контролировать гнев.
папа
Покупает ребенку боксерскую грушу и перчатки.
Ребенка нужно наказать
мама
Объясняет, в чем состоит вина ребенка. Говорит, как ее расстраивает необходимость наказать его. Объясняет, что любит его по-прежнему. Берет с ребенка обещание, что тот больше никогда-никогда не будет. Не наказывает.
папа
Идет к маме и обсуждает с ней, что надо бы как-то наказать паршивца. Лишить, например, сладкого или отнять скейтборд. Слышит, что все проблемы ребенка в том, что его отец мало им занимается, проявляет беспечность и лишен педагогических талантов. Пожимает плечами и идет с ребенком кататься на скейтборде и есть мороженое.
Ребенка нужно приучить к труду
мама
Записывает ребенка в авиамодельный кружок. Записывает ребенка в кружок робототехники. Записывает ребенка на вебинар «Приучаемся к труду». Обещает давать по десять рублей за каждое вынесенное ведро с мусором. Отказывается платить, объясняя, что в семье все помогают друг другу бесплатно.
папа
Зовет вместе с собой чинить замок в туалете. Больше всего ребенку нравится тот момент, когда папа случайно роняет шпингалет в унитаз, а потом достает его оттуда лопаткой для торта и это видит мама.
Ребенок влюбился
мама
Долго клещами вытаскивает из ребенка все подробности. Втайне приходит в ужас от объекта чувств, но очень рада, что ребенок видит в ней лучшего друга, от которого ничего не скрывает. Рассказывает кое-какие наиболее приличные байки из собственного тинейджерства, после чего всем становится неловко. Вечером внимательно разглядывает фотографию предмета в школьном альбоме и окончательно приходит к заключению, что ее сокровище достойно лучшего.
папа
Для отца разговор с ребенком, особенно с дочерью, на темы, связанные с чувствами и сексом, — почти всегда сверхтабуированная зона, ибо наше общество традиционно возлагало на такие беседы инцестуальные запреты. Поэтому мы ведем их из рук вон плохо и вообще предпочитаем свалить это на мам. Но мы можем остроумно подкалывать наших детей на эту тему!
Ребенок хамит родителям
мама
Жизнь кончена, меня не любят даже собственные дети. Хотя у него просто возраст такой: подростки вступают в период сепарации, когда им нужно отчуждаться и отстраняться от родителей, чтобы обрести собственную личность. Только бы не наркотики! Нет, это просто переходный возраст, я уверена. Нужно перетерпеть, в три года он был еще несноснее. Нужно больше внимания, больше заботы… А, пусть делает что хочет, маленькое неблагодарное чудовище!
папа
Никаких карманных денег, пока не извинишься!
Ребенку нужен авторитет
мама
Мать чаще всего будет стараться интересоваться тем, что интересует ребенка. Вникать в тонкости молодежной культуры, знать по именам самых кошмарных певцов из самых бездарных групп, втайне тусоваться на форумах, на которых зарегистрировано ее дитятко. Попытки добиться авторитета на поле ребенка не столь безнадежны, как может показаться, но иногда, увы, они могут привести к противоположным результатам.
папа
Большинство отцов не обладают психологической мобильностью матерей, поэтому предпочитают привычные им принципы и увлечения. И нам тяжело удержаться от презрительных усмешек, когда речь заходит о подростковой культуре, так как с высоты нашего опыта это культура не слишком далеко ушла от книжек-раскрасок и зубного прорезывателя.Нам кажется, что, когда мы все это высмеиваем, это добавляет нам почтенности и авторитета.
Но чаще всего мы ошибаемся.