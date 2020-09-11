Семь гинекологических болезней, которые вызывает подавление женственности

«Я сама», «Я все могу», «Лучше я сама сделаю быстро и качественно, чем дождусь помощи». Знакомые фразы? Современные женщины стали произносить их слишком часто. Ничего плохого в силе нет, если она не переходит в крайности — полный отказ от женственности. Он ведет не только к изменению мышления, жизни, но и болезням — особенно гинекологическим.

Почему мы не хотим быть женственными

Причин отказа от женственности существует несколько. Некоторые из них осознанные, другие — нет. Важно понимать, откуда такое именно в тебе , чтобы проработать это и устранить, пока не стало хуже.

1. Ранняя ответственность

Проблемы в семье, ты — старший ребенок, инфантильная и несамостоятельная мать или вовсе ее отсутствие — все это приводит к тому, что ты уже в детстве начинаешь брать на себя слишком большую, не положенную тебе еще ответственность за все и всех. Чересчур рано взрослеешь, при этом забывая о самой себе. Тебе не до нарядов и причесок, не до романтических глупостей — у тебя и без них много проблем.

Такой порядок ты переносишь и во взрослую жизнь, заботясь обо всех, кроме себя, таща на себе все и не прося помощи.

2. Нелюбовь к себе

Когда мы себя не любим, мы не стремимся привлекать внимание. Поэтому никакая дополнительная женственность нам не нужна, никакие макияж и прическа, красивые туфли. Мы ведем себя скромно, зажато и мало перед кем готовы раскрыться. Мы считаем, что если будем выглядеть сексуально, то либо будем выглядеть смешно, либо, наоборот, привлечем внимание противоположного пола, а ведь мы совсем не знаем, как себя с ним вести.

3. Негативные установки

Они могут идти из детства, а могут сформироваться уже в более взрослом возрасте. Кто-то внушил тебе, что женственность — это плохо, вульгарно , что радовать себя обновками, косметикой — это глупости. Что быть умной намного важнее, чем быть красивой, а значит, за собой можно не следить. И что быть сильной легче, чем дождаться, пока тебе, слабой, кто-нибудь из мужчин поможет.

4. Период климакса

Некоторым кажется, что с приходом климакса начинается их увядание как женщины. Но это вовсе не так. Да, он сопровождается телесными изменениями, и возрастные перемены так или иначе дают о себе знать. Но это не значит, что ты перестаешь быть женщиной, что ты уже не красива. Не нужно переставать о себе заботиться, прекращать жить насыщенной жизнью. Климакс ничего этого не меняет. Как и вообще смена возраста.

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