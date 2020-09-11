Пт, 11.09.2020

Семь гинекологических болезней, которые вызывает подавление женственности

Сильная женщина. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Подавление женственности нарушает не только психику, но и портит здоровье, особенно негативно влияет на органы половой системы, пишет «Лиза».

«Я сама», «Я все могу», «Лучше я сама сделаю быстро и качественно, чем дождусь помощи». Знакомые фразы? Современные женщины стали произносить их слишком часто. Ничего плохого в силе нет, если она не переходит в крайности — полный отказ от женственности. Он ведет не только к изменению мышления, жизни, но и болезням — особенно гинекологическим.

Почему мы не хотим быть женственными

Причин отказа от женственности существует несколько. Некоторые из них осознанные, другие — нет. Важно понимать, откуда такое именно в тебе, чтобы проработать это и устранить, пока не стало хуже.

1. Ранняя ответственность

Проблемы в семье, ты — старший ребенок, инфантильная и несамостоятельная мать или вовсе ее отсутствие — все это приводит к тому, что ты уже в детстве начинаешь брать на себя слишком большую, не положенную тебе еще ответственность за все и всех. Чересчур рано взрослеешь, при этом забывая о самой себе. Тебе не до нарядов и причесок, не до романтических глупостей — у тебя и без них много проблем.

Такой порядок ты переносишь и во взрослую жизнь, заботясь обо всех, кроме себя, таща на себе все и не прося помощи.

2. Нелюбовь к себе

Когда мы себя не любим, мы не стремимся привлекать внимание. Поэтому никакая дополнительная женственность нам не нужна, никакие макияж и прическа, красивые туфли. Мы ведем себя скромно, зажато и мало перед кем готовы раскрыться. Мы считаем, что если будем выглядеть сексуально, то либо будем выглядеть смешно, либо, наоборот, привлечем внимание противоположного пола, а ведь мы совсем не знаем, как себя с ним вести.

3. Негативные установки

Они могут идти из детства, а могут сформироваться уже в более взрослом возрасте. Кто-то внушил тебе, что женственность — это плохо, вульгарно, что радовать себя обновками, косметикой — это глупости. Что быть умной намного важнее, чем быть красивой, а значит, за собой можно не следить. И что быть сильной легче, чем дождаться, пока тебе, слабой, кто-нибудь из мужчин поможет.

4. Период климакса

Некоторым кажется, что с приходом климакса начинается их увядание как женщины. Но это вовсе не так. Да, он сопровождается телесными изменениями, и возрастные перемены так или иначе дают о себе знать. Но это не значит, что ты перестаешь быть женщиной, что ты уже не красива. Не нужно переставать о себе заботиться, прекращать жить насыщенной жизнью. Климакс ничего этого не меняет. Как и вообще смена возраста.

7 главных болезней, возникающих от подавленной женственности

В большинстве своем это гинекологические заболевания, так как женственность напрямую связана с нашей репродуктивностью.

1. Нарушения цикла

Когда ты отрицаешь свою женственность, цикл часто нарушается, вплоть до полного прекращения месячных. Ведь ты недовольна собой, своим телом, боишься быть сексуальной.

Помочь может регулярное общение с другими женщинами. Энергия женственности часто передается.

2. Молочница

При отрицании женственности секс перестает приносить удовольствие, становится неприятным. Часто это становится причиной возникновения молочницы.

3. Эндометриоз

Воспаление тканей матки появляется при негативном восприятии мужчины. Такие женщины ждут от противоположного пола только подвоха, поэтому задвигают подальше свою женственность, чтобы не привлекать внимания. Они, как правило, грубы и недовольны своей жизнью.

4. Эрозия шейки матки

Психосоматическая причина этого заболевания — чувство своей ущербности, зажатости, непонимание, как использовать женскую энергию, неумение налаживать отношения с мужчинами.

5. Кисты

Причина появления кист — неумение реализовать свою женскую энергию, проявить женственность.

6. Фригидность

Страх перед собой и собственной женственностью, нелюбовь к своему телу приводят к боязни мужчин и близости с ними. Порой такая боязнь приводит вообще к отрицанию половой жизни, в связи с чем естественное желание, которое тоже активно подавляется, постепенно сходит на нет и далеко не сразу может вернуться, даже если ты вдруг встретила мужчину своей мечты.

7. Бесплодие

Ты боишься быть женственной, посылая эти сигналы организму. Он сразу отвечает, закрывая главное, что есть в женщине — способность забеременеть и произвести на свет детей.

 
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