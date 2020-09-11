Семь гинекологических болезней, которые вызывает подавление женственности

Подавление женственности нарушает не только психику, но и портит здоровье, особенно негативно влияет на органы половой системы, пишет «Лиза».
«Я сама», «Я все могу», «Лучше я сама сделаю быстро и качественно, чем дождусь помощи». Знакомые фразы? Современные женщины стали произносить их слишком часто. Ничего плохого в силе нет, если она не переходит в крайности — полный отказ от женственности. Он ведет не только к изменению мышления, жизни, но и болезням — особенно гинекологическим.
Почему мы не хотим быть женственными
Причин отказа от женственности существует несколько. Некоторые из них осознанные, другие — нет.
Проблемы в семье, ты — старший ребенок, инфантильная и несамостоятельная мать или вовсе ее отсутствие — все это приводит к тому, что ты уже в детстве начинаешь брать на себя слишком большую, не положенную тебе еще ответственность за все и всех. Чересчур рано взрослеешь, при этом забывая о самой себе. Тебе не до нарядов и причесок, не до романтических глупостей — у тебя и без них много проблем.
Такой порядок ты переносишь и во взрослую жизнь, заботясь обо всех, кроме себя, таща на себе все и не прося помощи.
2. Нелюбовь к себе
Когда мы себя не любим, мы не стремимся привлекать внимание. Поэтому никакая дополнительная женственность нам не нужна, никакие макияж и прическа, красивые туфли. Мы ведем себя скромно, зажато и мало перед кем готовы раскрыться. Мы считаем, что если будем выглядеть сексуально, то либо будем выглядеть смешно, либо, наоборот, привлечем внимание противоположного пола, а ведь мы совсем не знаем, как себя с ним вести.
3. Негативные установки
Они могут идти из детства, а могут сформироваться уже в более взрослом возрасте.
4. Период климакса
7 главных болезней, возникающих от подавленной женственности
В большинстве своем это гинекологические заболевания, так как женственность напрямую связана с нашей репродуктивностью.
1. Нарушения цикла
Когда ты отрицаешь свою женственность, цикл часто нарушается, вплоть до полного прекращения месячных. Ведь ты недовольна собой, своим телом, боишься быть сексуальной.
2. Молочница
При отрицании женственности секс перестает приносить удовольствие, становится неприятным. Часто это становится причиной возникновения молочницы.
3. Эндометриоз
Воспаление тканей матки появляется при негативном восприятии мужчины.
4. Эрозия шейки матки
Психосоматическая причина этого заболевания — чувство своей ущербности, зажатости, непонимание, как использовать женскую энергию, неумение налаживать отношения с мужчинами.
5. Кисты
Причина появления кист — неумение реализовать свою женскую энергию, проявить женственность.
6. Фригидность
7. Бесплодие
Ты боишься быть женственной, посылая эти сигналы организму. Он сразу отвечает, закрывая главное, что есть в женщине — способность забеременеть и произвести на свет детей.