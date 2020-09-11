Советы от стилиста: пять правил, которые стоит помнить при выборе аксессуаров

В осенне-зимний период очень популярны многослойные образы. Многослойность — сложный образ из 3-х и более слоев вещей. Аксессуары здесь — главные помощники. Дополняй аутфиты ремешком, цепью на шее, серьгами, интересной сумкой, но помни про баланс.

Большое количество акцентных элементов на каждой зоне — табу, если хочешь выглядеть женственно и утонченно. Однако это не значит, что нельзя составлять оригинальные комбинации, которые органично смотрятся в тандеме.

Идеального баланса можно достигнуть, придерживаясь «правила трех»:

украшения должны быть расположены в двух зонах, находящихся далеко друг от друга, например, на запястье и зоне декольте;

украшения должны сочетаться по материалу. Блестящие изделия необходимо носить отдельно от покрытых платиной или винтажных;

единство композиции: аксессуары должны смотреться пропорционально.

Сделай ставку на минимализм