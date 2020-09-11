Советы от стилиста: пять правил, которые стоит помнить при выборе аксессуаров

Сами по себе аксессуары могут выглядеть незначительно на первый взгляд, но в правильном сочетании с одеждой, помогут создать неотразимый лук. Каких правил следует придерживаться, чтобы выглядеть стильно и гармонично — рассказывает «Лизе» профессиональный стилист.
Без деталей даже самое красивое платье и романтичная блуза смотрятся безликими в образе. Если хочешь выделяться из толпы и выглядеть максимально эффектно — стоит обратить уделить внимание аксессуарам. Самые незначительные акценты, такие как ремень на талии, часы на запястье или изящные серьги смогут подчеркнуть индивидуальный стиль и предпочтения.
Соблюдай баланс
В осенне-зимний период очень популярны многослойные образы. Многослойность — сложный образ из 3-х и более слоев вещей. Аксессуары здесь — главные помощники. Дополняй аутфиты ремешком, цепью на шее, серьгами, интересной сумкой, но помни про баланс.
Большое количество акцентных элементов на каждой зоне — табу, если хочешь выглядеть женственно и утонченно. Однако это не значит, что нельзя составлять оригинальные комбинации, которые органично смотрятся в тандеме.
Идеального баланса можно достигнуть, придерживаясь «правила трех»:
украшения должны быть расположены в двух зонах, находящихся далеко друг от друга, например, на запястье и зоне декольте;
украшения должны сочетаться по материалу. Блестящие изделия необходимо носить отдельно от покрытых платиной или винтажных;
единство композиции: аксессуары должны смотреться пропорционально.
Сделай ставку на минимализм
Аккуратные украшения идеально подойдут для любой ситуации, будь то деловая встреча, требующая сдержанности, или вечер в приятной компании, когда ничего не должно отвлекать от беседы. Аксессуары в стиле минимализма, несмотря на свою непринужденность, выгодно дополняют даже сложный комплект одежды, подчеркивая детали образа. Главное правило — никаких вычурных и броских элементов, ровные линии.
Не забывай об аксессуарах вне портретной зоны
Многие девушки часто ограничиваются подбором аксессуаров в портретной зоне, забывая про образ в целом. Например, даже самую базовую вещь можно выгодно дополнить, украсив ее ремнем.
Ремень — универсальный аксессуар, сочетающийся практически с любым элементом гардероба. Первое, что следует сделать при выборе ремня, это определить тип своей фигуры. Например, тонкие ремни визуально стройнят, а широкие грубые — помогут подчеркнуть талию для типа фигуры «песочные часы».
Незаменимый элемент для завершения образа — это классический черный ремень средней толщины с некрупной пряжкой.
Обратите внимание на очки
Сегодня очки помогают нам не только не жмурится от солнца или улучшить зрение, но и выгодно дополнять образы. Аксессуар со стильной оправой без диоптрий станет универсальным решением и поможет выделить портретную зону. Оправа должна подчеркивать сильные стороны, отвлекая внимание от изъянов. Например, форма cat-eye визуально сделает лицо стройнее.
В последние годы трендовой стала чуть асимметричная оверсайз-оправа. В моде стабильно остаются очки-авиаторы, а также трендовым решением станут очки с цепочкой. В этом случае дополнительные украшения в зоне лица и шеи не потребуются.
Все новое — это хорошо забытое старое
Ни для кого не секрет, что мода циклична, платки-палантины, нашумевшие в 70-х, вернулись в новом исполнении. Этот теплый, функциональный аксессуар не останется незамеченным, именно поэтому при выборе следует помнить про баланс декора в многослойных образах.
Минимальный набор аксессуаров поможет тебе быть во всеоружии и на встрече с друзьями, и в офисе, и на шумной вечеринке. С их помощью тебе удастся с легкостью обыграть самые базовые комплекты: от лаконичного джемпера с джинсами до вечернего платья.
При выборе аксессуаров, стоит смотреть на них не просто как на простые серьги или броши. Визуализируй образы с этими деталями: только так ты найдешь свою индивидуальность и личный стиль!