Пять признаков, что ваша еда вам не подходит

Даже если вы об этом не догадывались.
Сегодня каждый из нас – немного диетолог. Мы обращаем внимание на калорийность пищи, на ее состав, стараемся не забывать основные принципы здорового питания. И если проблемы лишнего веса нет, значит, думаем мы, все идет правильно. Однако суровая правда заключается в том, что некоторые продукты, которые мы считаем полезными и стараемся употреблять чуть ли не каждый день, на самом деле, с учетом индивидуальных особенностей, могут оказаться вредны, пишет Marie Claire.
Исследования International Food Information Council Foundation показывают, что большинство людей, на самом деле, не слишком хорошо разбирается во всех тонкостях здорового питания. Как удостовериться, что в вашем рационе действительно полезные для вас продукты? Нутриционисты выделяют пять признаков того, что ваш план питания нуждается в корректировке.
1. Постоянное чувство усталости
Вы едва успели позавтракать и отправиться на работу, а уже чувствуете себя утомленным. Ближе к обеду ваши запасы энергии на нуле. А после обеда вам необходимо сделать несколько перекусов, чтобы энергии хватило до конца рабочего дня. Такое перманентное чувство усталости может быть вызвано продуктами, которые проходят длительную термическую обработку (суда относятся не только полуфабрикаты, но и домашние блюда, имейте в виду). Тот же эффект дают продукты с высоким гликемическим индексом (уверенно относим туда все кондитерские изделия, мед, финики, цукаты, некоторые сухофрукты и фрукты). При употреблении таких продуктов уровень сахара в крови резко возрастает, а через короткое время также резко падает. Это как раз и приводит к тому, что вы не чувствуете себя ни бодрым, ни сытым уже вскоре после перекуса.
2. Волосы оставляют желать лучшего
Ваш пищевой рацион может по-разному влиять на состояние волос. Фактически, это один из самых явных индикаторов того, насколько вам подходи или не подходит ваш рацион. Возьмите прядь пальцами, если вы чувствуете, что волосы слишком тонкие, слишком хрупкие, и замечаете, что они лишены блеска – это сигнал. Сигнал того, что ваше привычное питание не совсем приемлемо для вашего организма.
Возможно, в рационе дефицит белка или железа. Если же волосы обильно выпадают, то следует посоветоваться с врачом, возможно, следует разнообразить обед и ужин продуктами, богатыми витаминами B12, фолиевой кислотой или жирными кислотами.
3. Подавленное состояние
Это может показаться странным, но в вашем ежедневном рационе присутствует немало продуктов, которые способны вызвать чувство тревожности и подавленности. Все зависит от того, сколько и как часто вы ее употребляете.
Если утром вы завтракаете в ближайшей кофейне, обедаете сэндвичами и частенько ужинаете пиццей, то вы просто лишаете свой организм такой важной жирной кислоты как омега-3. Если в вашем рационе преимущественно обработанные продукты со всяческими добавками и консервантами, то мозг фактически «голодает».
Чем больше фаст-фуда и полуфабрикатов в привычном рационе – тем более подавленным вы себя чувствуете. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Если вы долгое время придерживаетесь низкоуглеводной диеты, то у вас тоже повышается риск развития депрессии. Имейте в виду.
4. Проблемная кожа
Нашу кожу не зря называют зеркалом здоровья. Когда питание вам не подходит, организм сигнализирует об этом кожным зудом, высыпаниями, истончением и преждевременным старением. Причин подобной реакции довольно много, начиная от дефицита микроэлементов и витаминов и заканчивая недостатком полиненасыщенных жирных кислот. Причиной может быть также обилие жаренной пищи или продуктов с низкой питательной ценностью. Разумеется, самостоятельно связать прыщи и раздражения на коже с неправильным рационом вы не сможете. В этом случае лучше всего посоветоваться с терапевтом или дерматологом на предмет грамотной коррекции диеты.
5. Частые простуды
Сбалансированное количество витаминов, минералов и питательных веществ в рационе – одно из главных, и чуть ли не единственных условий создания крепкой иммунной системы. При здоровой диете иммунная система достаточно быстро и эффективно сопротивляется различным заболеваниям. Но если вам слишком часто нездоровиться, то скорее всего это сигнал о том, что телу не хватает топлива, необходимого для успешной борьбы с болезнями. Так, исследователи Корнеллского университета обнаружили, что состояние пациентов, жалующихся на частую заболеваемость, практически кардинально менялось к лучшему после замены некоторых продуктов в привычном рационе на пищу богатую важными питательными веществами.