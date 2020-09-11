Пять признаков, что ваша еда вам не подходит

Сегодня каждый из нас – немного диетолог. Мы обращаем внимание на калорийность пищи, на ее состав, стараемся не забывать основные принципы здорового питания. И если проблемы лишнего веса нет, значит, думаем мы, все идет правильно. Однако суровая правда заключается в том, что некоторые продукты, которые мы считаем полезными и стараемся употреблять чуть ли не каждый день, на самом деле, с учетом индивидуальных особенностей, могут оказаться вредны, пишет Marie Claire.

Исследования International Food Information Council Foundation показывают, что большинство людей, на самом деле, не слишком хорошо разбирается во всех тонкостях здорового питания. Как удостовериться, что в вашем рационе действительно полезные для вас продукты? Нутриционисты выделяют пять признаков того, что ваш план питания нуждается в корректировке.

1. Постоянное чувство усталости