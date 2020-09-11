Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: кто-то получит щедрый подарок от Вселенной, а кому не стоит бороться за свое место под солнцем

Женщина-Дева

На пути к счастью женщинам-Девам не сможет помешать ничто, кроме них самих. Сейчас никак нельзя терять веру в себя и свои силы. Если заниматься чем-либо в состоянии неуверенности, результат заведомо будет плохим. Чем сильнее будет внутреннее напряжение и страх сделать плохо, тем хуже будет исход. Астрологи советуют избегать состояния подавленности и оцепенения. Сделать это поможет четкий план. Именно нацеленность на результат и наглядный список задач перед глазами подзарядят уверенность, а она, в свою очередь, выведет к интересным открытиям.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам, которые решили изменить свою жизнь, астрологи советуют чаще повторять в мыслях позитивные установки, и тогда желания обязательно воплотятся в ближайшем будущем. Достаточно обратиться к глубинам своего подсознания, чтобы выявить свои сильные стороны и высвободить подавленные энергетические импульсы. Позитивное мышление в этом случае окажет неоценимую услугу и буквально притянет к вам желаемые возможности. А дальше дело за малым — принимать блага и охотно их реализовать в своей жизни. Именно сильное намерение — залог успеха и исполнения намеченных планов.

Женщина-Скорпион

Не совсем благоприятная неделя ждет представительниц Скорпиона: они могут столкнуться с серьезными трудностями. Звезды подсказывают, что они будут связаны со сложностями при достижении намеченных целей. Астрологи советуют не тратить слишком много энергии: это может привести к негативному сценарию, когда приложенные усилия будут потрачены на пустую борьбу с обстоятельствами. Неделю стоит переждать, не поддавшись на провокации внешнего мира: чуть дальше колесо фортуны закрутится и выведет на более благоприятный уровень.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам наступающая неделя принесет запоминающиеся события, которые затронут их лично. Начало нового этапа символизирует разрушение, но именно оно откроет дорогу позитивным переменам в обозримом будущем. Необходимо чувствовать себя главной, понимать свои возможности, знать путь своего предназначения и не ставить перед собой невыполнимых задач. Какое бы тяжелое испытание ни припасли звезды, важно помнить: все можно обернуть себе на пользу и получить от жизни максимум.

Женщина-Козерог

Энергетический уровень будет понижен, из-за чего представительницы Козерога не смогут выйти на высокий уровень в профессиональной сфере. Ветер перемен подует в сторону духовного роста и сподвигнет на большие перемены в жизни. Получится яснее понять свои кармические задачи, осознать ошибки и найти истинные цели. Заинтересованность этими темами поможет уверенно вести дела, осваивать новые горизонты и продвигаться в сторону благополучия. Погружение на глубину позволит лучше узнать себя и увидеть свои возможности с более «широкой» стороны.

Женщина-Водолей

Наступающая неделя приготовила для женщин-Водолеев легкие испытания на прочность, а значит, будет намного легче устоять перед ударами судьбы. Астрологи предупреждают заранее: неделя может оказаться очень беспокойной, поэтому, столкнувшись со сложными и запутанными ситуациями, не стоит кардинально менять свои планы и делать то, что не внушает доверия. Борьба за свои мечты может принести неприятные последствия. Намного лучше немного ослабить контроль и подстраиваться к любой ситуации. Не пытайтесь подавить влияние звезд, а, напротив, будьте покладистей, и все наладится.

Женщина-Рыбы