Больно глотать: пять домашних способов помочь ребенку с больным горлом

Ваш ребенок жалуется, что ему больно глотать, а при осмотре полости рта вы заметили покраснение. Что это? Тонзиллит, более известный как «ангина», или фарингит? Или что-то еще? Определить очаг воспаления и поставить точный диагноз сможет только врач. Он же назначит и препараты для лечения, пишет parents.ru.
А что может сделать мама, чтобы помочь своему чаду побыстрее поправиться? Не так уж мало!
1. Щадящая диета
«Какая может быть диета? — думает обеспокоенная мама. — У него же горло болит, ему больно глотать, хорошо, если хоть что-то в рот запихнуть удастся!» Действительно, ребенок с больным горлом — тот еще едок. Ему и слюну-то сглотнуть — пытка. Но еда — это топливо для детского организма. Поэтому придется вспомнить, как готовятся пюре, муссы, желе, паштеты, то есть все то, что имеет более-менее мягкую гомогенную текстуру. На время придется забыть о специях и отправить под запрет все холодное (имейте в виду, что это не только мороженое, но и вообще любая еда из холодильника). Такое же табу — и на слишком горячую пищу.
Важно! При острых заболеваниях горла, которые сопровождаются повышенной температурой, увеличением небных миндалин, гнойным налетом и прочими атрибутами ангины, ребенку показан постельный режим. Дело в том, что двигательная активность увеличивает вероятность сердечных осложнений, которыми «славится» ангина.
2. Обильное теплое питье
«Пью и писаю» — самое емкое описание механизма вывода микробных токсинов из организма болеющего крохи. При ангине (тонзиллите), фарингите микробы из очага воспаления легко попадают в кровь и лимфу. В организме быстро нарастает концентрация продуктов их жизнедеятельности. А за вывод токсинов отвечают почки. И чем больше и чаще больной ребенок пьет, тем чаще ходит в туалет, а значит, токсины выводятся быстрее и не успевают собраться в той концентрации, которая навредила бы организму. Кроме того бактерии и вирусы перестают размножаться и начинают гибнуть при температуре выше 37°С. Так что, горячее (но не обжигающее) питье способствует еще и механическому очищению слизистой полости рта и глотки от «неприятелей».
Что конкретно можно пить ребенку, когда болит горло и очень больно глотать: теплая минеральная (щелочная) вода без газа, свежезаваренный зеленый чай (он известен своими антимикробными свойствами), чаи с отварами зверобоя, ромашки, не слишком сладкие домашние компоты. От соков и сладкой воды следует, наоборот, воздержаться. Фруктовые кислоты могут раздражать рыхлые воспаленные ткани глотки. А сахар так вообще — одно из излюбленных «лакомств» бактерий.
Важно! При частом мочеиспускании из организма выводятся не только токсины. Вымываются и полезные микроэлементы и витамины. Поэтому потребность в них в этот период резко возрастает. Обсудите с лечащим педиатром, как лучше восполнить эту потерю.
3. Частые полоскания
Даже в XXI веке не придумано лучшего способа удалять гнойный налет с воспаленных слизистых оболочек горла и ротовой полости. Главное — выбрать правильное время для этой процедуры. Если врач прописал ребенку таблетки для рассасывания и/или аэрозоли, то полоскать горло лучше всего перед применением этих препаратов, либо через час-полтора после. С полосканием практически нельзя переборщить. Врачи рекомендуют проводить его не реже 4 раз в день, а при сильном воспалении — так и вовсе через каждый час.
Для полоскания в домашних условиях применяют как растительные отвары (ромашка, чабрец, шалфей, эвкалипт, специальные травяные сборы), так и растворы 2% соды, йодо-солевые растворы (10 капель йода и 0,5 чайной ложки соли на 200 мл теплой кипяченой воды).
4. Паровые ингаляции
Еще один «бабушкин» рецепт, доказавший свою состоятельность в борьбе с больным горлом: паровые ингаляции с использованием эвкалипта, календулы и соды. Эта процедура имеет двойное действие: и лекарственное, и термическое. В домашних условиях для этих целей можно использовать кастрюльку или устойчивую миску со вскипевшей водой, куда добавляют травы. Сода добавляется в самый последний момент, перед тем, как начать процедуру. Если ребенок достаточно самостоятельный, можно посадить его перед паровой ванночкой, накрыв плотным полотенцем. Для ребенка помладше стоит соорудить воронку из плотной бумаги (широкая часть воронки — по диаметру кастрюльки, узкая — достаточная для того, чтобы ребенок мог взять ее в рот и вдыхать через нее пар). Но в любом случае подобная процедура проводится под строгим присмотром взрослого. Длительность ингаляции — 2-3 минуты. Но если ваш малыш не выдерживает больше минуты — не страшно. Это в любом случае лучше, чем ничего.
Важно! Больной ребенок — создание весьма капризное, он может отказываться от питья, еды и тем более — от лечебных процедур. Не давите на него, но постарайтесь с ним договориться: на понятном малышу языке объясните, как все это помогает «защитникам» внутри него сражаться со «злыми» бактериями.
5. Средства для рассасывания
Таблетки для рассасывания неспроста являются одной из самых популярных форм лечения больного горла.
- Во-первых, сосание провоцирует выработку большого количества слюны, которая обладает бактерицидным действием. Глотая ее, ребенок «омывает» слюной воспаленные участки горла и «смывает» бактерии с миндалин и полости рта.
- Во-вторых, сами таблетки для рассасывания содержат антимикробные вещества. Во время рассасывания таблетки эти вещества скапливаются в слюне и вместе с нею попадают в очаги, пораженные бактериями. Для достижения максимального антибактериального эффекта ребенку нельзя давать есть и пить хотя бы еще в течение часа после полного рассасывания таблетки.
- В-третьих, многие таблетки для рассасывания обладают еще и местным обезболивающим эффектом, что очень важно в случаях, когда ребенку очень больно глотать (из за чего дети часто отказываются не только есть, но даже пить).
Важно помнить, что таблетки для рассасывания — это лекарственные средства, а не БАД. И выбор конкретного препарата следует обсудить с лечащим педиатром.