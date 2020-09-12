Больно глотать: пять домашних способов помочь ребенку с больным горлом

А что может сделать мама, чтобы помочь своему чаду побыстрее поправиться? Не так уж мало!

1. Щадящая диета

«Какая может быть диета? — думает обеспокоенная мама. — У него же горло болит, ему больно глотать, хорошо, если хоть что-то в рот запихнуть удастся!» Действительно, ребенок с больным горлом — тот еще едок. Ему и слюну-то сглотнуть — пытка. Но еда — это топливо для детского организма. Поэтому придется вспомнить, как готовятся пюре, муссы, желе, паштеты, то есть все то, что имеет более-менее мягкую гомогенную текстуру. На время придется забыть о специях и отправить под запрет все холодное (имейте в виду, что это не только мороженое, но и вообще любая еда из холодильника). Такое же табу — и на слишком горячую пищу.

Важно! При острых заболеваниях горла, которые сопровождаются повышенной температурой, увеличением небных миндалин, гнойным налетом и прочими атрибутами ангины, ребенку показан постельный режим. Дело в том, что двигательная активность увеличивает вероятность сердечных осложнений, которыми «славится» ангина.

2. Обильное теплое питье

«Пью и писаю» — самое емкое описание механизма вывода микробных токсинов из организма болеющего крохи. При ангине (тонзиллите), фарингите микробы из очага воспаления легко попадают в кровь и лимфу. В организме быстро нарастает концентрация продуктов их жизнедеятельности. А за вывод токсинов отвечают почки. И чем больше и чаще больной ребенок пьет, тем чаще ходит в туалет, а значит, токсины выводятся быстрее и не успевают собраться в той концентрации, которая навредила бы организму. Кроме того бактерии и вирусы перестают размножаться и начинают гибнуть при температуре выше 37°С. Так что, горячее (но не обжигающее) питье способствует еще и механическому очищению слизистой полости рта и глотки от «неприятелей».

Что конкретно можно пить ребенку, когда болит горло и очень больно глотать: теплая минеральная (щелочная) вода без газа, свежезаваренный зеленый чай (он известен своими антимикробными свойствами), чаи с отварами зверобоя, ромашки, не слишком сладкие домашние компоты. От соков и сладкой воды следует, наоборот, воздержаться. Фруктовые кислоты могут раздражать рыхлые воспаленные ткани глотки. А сахар так вообще — одно из излюбленных «лакомств» бактерий.

Важно! При частом мочеиспускании из организма выводятся не только токсины. Вымываются и полезные микроэлементы и витамины. Поэтому потребность в них в этот период резко возрастает. Обсудите с лечащим педиатром, как лучше восполнить эту потерю.

3. Частые полоскания