Пт, 11.09.2020

Алек и Хилария Болдуин рассекретили имя пятого ребенка

November 21, 2019, New York, New York, USA: ALEC BALDWIN, HILARIA BALDWIN at the American Museum of Natural History 2019 Gala.American Museum of Natural History, NYC.November 21, 2019.Photos by , Photos Inc. (Credit Image: © Sonia Moskowitz/Globe Photos via ZUMA Wire)

ФОТО: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Во вторник, 8 сентября, 62-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария стали родителями в пятый раз. У пары родился мальчик. Звездные родители рассекретили его имя не сразу, а лишь спустя несколько дней, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram Хилария Болдуин опубликовала фото мальчика, назвала его вес при рождении и рассказала, как они с Алеком назвали малыша.

Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 года в 19:46 (по местному времени – прим.ред). Он весил 3400 граммов. Его имя означает "богатый хранитель мира и света". Мы любим тебя, малыш Эду,

– подписала снимок Хилария.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Отметим, что о беременности Хиларии стало известно в апреле этого года. Женщина не спешила делиться радостной новостью с миром, поскольку ранее у нее было два выкидыша. Хилария не теряла надежду выносить и родить пятого ребенка, что ей, к счастью, удалось.

Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.

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