Алек и Хилария Болдуин рассекретили имя пятого ребенка

На своей странице в Instagram Хилария Болдуин опубликовала фото мальчика, назвала его вес при рождении и рассказала, как они с Алеком назвали малыша.

Мы хотели бы познакомить вас с Эдуардо Пау Лукасом Болдуином. Родился 8 сентября 2020 года в 19:46 (по местному времени – прим.ред). Он весил 3400 граммов. Его имя означает "богатый хранитель мира и света". Мы любим тебя, малыш Эду,

Отметим, что о беременности Хиларии стало известно в апреле этого года. Женщина не спешила делиться радостной новостью с миром, поскольку ранее у нее было два выкидыша. Хилария не теряла надежду выносить и родить пятого ребенка, что ей, к счастью, удалось.