Диетолог предупредила об опасности похудения с помощью кофе

Похудеть с помощью кофе люди пытаются за счет кофеина, который бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий. «Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до 8 чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем», — предупредила эксперт, пишет Lenta.ru.

По словам Королевой, если употреблять кофе в умеренных количествах, то он может помочь сбросить вес. Главное пить черный кофе без добавок.