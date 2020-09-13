Названа самая опасная осенняя обувь

Он отметил, что в последние годы люди в холодное время носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие штаны. По словам специалиста, это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия, передает Lenta.ru.

«Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят», — сказал Терновой.

Эксперт добавил, что на осеннюю обувь можно переходить, когда дневная температура будет держаться на уровне 14 градусов тепла.