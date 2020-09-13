Видео вдохновило поклонников модели, и они принялись благодарить ее за искренние публикации. «Мне так нравится этот пост, что я готова заплакать. У реальных женщин есть округлости, растяжки и другие шрамы, и ты показываешь это. Спасибо, что помогаешь избавляться от комплексов», «Я тебя очень люблю, ты всегда помогаешь мне становиться увереннее», «Этот прекрасный живот оберегал, а затем создал человеческую жизнь», «Это потрясающе», «Безумно вдохновляющая женщина», — высказывались они.

Plus-size модель показала растяжки на животе и вдохновила поклонников Популярная американская plus-size модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала несовершенства своего тела после родов и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте. Так, 32-летняя знаменитость разместила в сети ролик, на которым крупным планом запечатлен ее живот. При этом на нем видны целлюлит и растяжки. На кадрах Грэм соединяет руки на теле в форме сердца. Пост набрал 485 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев. Видео вдохновило поклонников модели, и они принялись благодарить ее за искренние публикации. «Мне так нравится этот пост, что я готова заплакать. У реальных женщин есть округлости, растяжки и другие шрамы, и ты показываешь это. Спасибо, что помогаешь избавляться от комплексов», «Я тебя очень люблю, ты всегда помогаешь мне становиться увереннее», «Этот прекрасный живот оберегал, а затем создал человеческую жизнь», «Это потрясающе», «Безумно вдохновляющая женщина», — высказывались они. В августе Эшли Грэм приняла душ на камеру и показала тело после родов. Также в своих соцсетях Грэм опубликовала фотографию, на которой она позирует в топе от купального костюма вместе со своей семьей.