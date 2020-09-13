Почему разводиться тяжело только в первый раз: личная история

Психолог Ольга Подольская делится своим опытом и некоторыми академическими знаниями, которые помогут преодолеть развод и поверить, что жизнь после него продолжается.
«Есть ли жизнь после развода? Если тебя этот вопрос все еще волнует, сообщаю любопытную статистику: по официальным данным Росстата, в 2016 году состоялось 895 разводов на 1000 заключенных браков. А в иные годы бывало и больше. То есть уже давно распадается, по сути, девять браков из десяти! И тем не менее когда разваливается твоя собственная семья, все эти цифры почему-то совершенно не утешают, пишет Lady.mail.ru.
Лично я в первый раз была совершенно уверена, что выхожу замуж на всю жизнь. Яжпсихолог! Прочла сотни умных книжек. Помню напечатанный на шершавой бумаге опросник, который мы несколько вечеров обсуждали с будущим мужем, вписывая ответы синей шариковой ручкой: сколько мы хотим детей? Единогласно постановили: четверых. Как мы относимся к религии? Единодушно — никак.
По всем признакам мы были идеальной парой, идеальной! Такое совпадение по всем позициям! Брак продержался четыре года, причем последний год — на честном слове и на одном крыле, медленно и печально планируя к цивилизованному расставанию. Какие уж там четверо детей!
Даже развод по твоей инициативе, даже сколь угодно благополучный развод разрушает сладкий стереотип «замуж раз и навсегда до гробовой доски». С рациональной точки зрения — и очень хорошо, что разрушает: не дай бы бог вот это все до гробовой доски длилось! Если уж ты выбрала развод, то, очевидно, такой брак тебе не нужен.
Но одновременно с браком рушится та часть идентичности, которая построена на стереотипах: про то, что мудрая женщина слепит хорошего мужа из того, что было. Извернется, наденет длинную юбку для раскрытия женственности, приготовит наполненный любовью волшебный борщ, где-то мудро промолчит, где-то устроит скандал, но не мытьем, так катаньем сделает настоящего мужчину из любого подручного материала. Не справилась — не мудрая.
А уж если инициатором развода выступил мужчина — то и вовсе: от нормальных жен не уходят! Получается, я какая-то бракованная? Не нормальная? Недостаточно качественная? — думает женщина. И эта ужасная мысль портит жизнь после развода посильнее, чем бытовые неудобства или финансовые проблемы.
Так вот, девочки, хорошая новость: концепция мудрости в наше время изменилась. За отношения отвечают двое. Более того, современная жизнь трансформируется довольно быстро, и людям в отношениях тоже позволено меняться, сюрприз! А перемены другого человека не всегда зависят от тебя. Положа руку на сердце, почти никогда не зависят. Пытаться изменить другого человека в нужную тебе сторону — все равно, что пытаться швырнуть комара: он не летит. Вернее, летит, но по какой-то своей траектории, сообразно собственной природе.
Если те силы, которые затрачиваются на попытки управления другим человеком, направить на улучшение собственной жизни, результативность вложения этих сил существенно увеличивается.
Так что во многих ситуациях развод — действительно лучший выход из положения. В этом и есть истинная мудрость.
Сейчас я даже не помню, в какой момент я окончательно поняла, что мы с первым мужем движемся в разные стороны. Наступила перестройка, жизнь изменилась неузнаваемо — но мы сделали из этого разные выводы.
Может быть, решение назрело в тот месяц, который мы умудрились прожить с крошечной дочкой, потратив на продукты сумму около 5 долларов? Я тогда поклялась себе, что приложу все усилия, чтобы такой месяц не повторился, а муж тогда порадовался, какая экономная у него жена. Или в тот момент, когда вместо научной работы я сменила любимую профессию и ушла в финансы, а он по-прежнему видел свое будущее в написании диссертации? Или когда он возмутился тем, что волшебный борщ ему готовит не жена, а домработница?
В чем-то его можно понять, он раз за разом выбирал именно те старые ценности, которые еще пару лет назад я сама считала очень важными. Те ценности, которые позволили нам прожить несколько счастливых лет вместе, перед тем как разойтись. Просто для меня жизнь менялась быстрее, чем для него.
Грустная новость состоит в том, что жизнь вообще всегда меняется. Во время кризисов и перестроек эти изменения зримые, явные, но даже при более спокойной жизни обстоятельства изменяются непрестанно. И нет никаких гарантий, совершенно никаких, что человек, которого ты выбираешь на всю жизнь, с течением жизни будет меняться в ту же сторону, куда и ты. Иногда ваши пути расходятся, и заранее предсказать это невозможно.
Но есть и хорошая новость! Ты не отвечаешь ни за его изменения, ни за изменения в стране и в мире — только за свои. И если твои изменения соответствуют обстоятельствам, жизнь в итоге будет становиться лучше, а не хуже.
И да, скорее всего, в этой новой жизни опять будут мужчины. В конце концов у мужчин точно так же распадаются девять браков из десяти, представляешь?!
Поэтому опасения «остаться одной навсегда» — это все тот же стереотип из прошлого. Всегда может найтись мужчина, с которым твое направление изменений совпадет на этом жизненном этапе, и вы будете счастливы вместе. Нет никаких гарантий, что навсегда; но ведь жизнь вообще не навсегда, правда?
С тех пор у меня было три брака, которые тоже завершились. Каждый из них был по-своему счастливым, в каждом была любовь и страсть и находились те ценности, которые нас объединяли; и со временем в каждом из них мы оба начинали меняться в разные стороны, что приводило к расставанию.
Но ни одно из расставаний не было таким тяжелым, как первый развод — возможно, потому что после него я избавилась от иллюзий о возможности все рассчитать и все сделать правильно?
Сейчас мне 48 лет, почти четыре года назад я вышла замуж, и наша семья совсем не вписывается в опросники потенциального семейного благополучия из моей молодости, мы даже из разных стран! Но зато наш вектор изменений пока отчетливо
направлен в одну сторону. Может быть, так и надо? Не будем загадывать, посмотрим...»