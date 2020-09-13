Почему разводиться тяжело только в первый раз: личная история

Так что во многих ситуациях развод — действительно лучший выход из положения. В этом и есть истинная мудрость.

Сейчас я даже не помню, в какой момент я окончательно поняла, что мы с первым мужем движемся в разные стороны. Наступила перестройка, жизнь изменилась неузнаваемо — но мы сделали из этого разные выводы.

Может быть, решение назрело в тот месяц, который мы умудрились прожить с крошечной дочкой, потратив на продукты сумму около 5 долларов? Я тогда поклялась себе, что приложу все усилия, чтобы такой месяц не повторился, а муж тогда порадовался, какая экономная у него жена. Или в тот момент, когда вместо научной работы я сменила любимую профессию и ушла в финансы, а он по-прежнему видел свое будущее в написании диссертации? Или когда он возмутился тем, что волшебный борщ ему готовит не жена, а домработница?

В чем-то его можно понять, он раз за разом выбирал именно те старые ценности, которые еще пару лет назад я сама считала очень важными. Те ценности, которые позволили нам прожить несколько счастливых лет вместе, перед тем как разойтись. Просто для меня жизнь менялась быстрее, чем для него.

Грустная новость состоит в том, что жизнь вообще всегда меняется. Во время кризисов и перестроек эти изменения зримые, явные, но даже при более спокойной жизни обстоятельства изменяются непрестанно. И нет никаких гарантий, совершенно никаких, что человек, которого ты выбираешь на всю жизнь, с течением жизни будет меняться в ту же сторону, куда и ты. Иногда ваши пути расходятся, и заранее предсказать это невозможно.

Но есть и хорошая новость! Ты не отвечаешь ни за его изменения, ни за изменения в стране и в мире — только за свои. И если твои изменения соответствуют обстоятельствам, жизнь в итоге будет становиться лучше, а не хуже.

И да, скорее всего, в этой новой жизни опять будут мужчины. В конце концов у мужчин точно так же распадаются девять браков из десяти, представляешь?!

Поэтому опасения «остаться одной навсегда» — это все тот же стереотип из прошлого. Всегда может найтись мужчина, с которым твое направление изменений совпадет на этом жизненном этапе, и вы будете счастливы вместе. Нет никаких гарантий, что навсегда; но ведь жизнь вообще не навсегда, правда?

С тех пор у меня было три брака, которые тоже завершились. Каждый из них был по-своему счастливым, в каждом была любовь и страсть и находились те ценности, которые нас объединяли; и со временем в каждом из них мы оба начинали меняться в разные стороны, что приводило к расставанию.

Но ни одно из расставаний не было таким тяжелым, как первый развод — возможно, потому что после него я избавилась от иллюзий о возможности все рассчитать и все сделать правильно?

Сейчас мне 48 лет, почти четыре года назад я вышла замуж, и наша семья совсем не вписывается в опросники потенциального семейного благополучия из моей молодости, мы даже из разных стран! Но зато наш вектор изменений пока отчетливо