Как приготовить вкусные и нежные оладьи из печенки

Печеночные оладьи с луком и манкой

Вам понадобится:

печень говяжья, свиная или куриная – 500 г

лук репчатый – 1 головка

соль, перец черный молотый – по вкусу

яйца – 2 шт.

крупа манная – 4-5 ст. л.

масло растительное – 2 ст. л.

Как готовить

Печень промыть в проточной воде, освободить от пленок, нарезать на кусочки и вместе с луком прокрутить на мясорубке, пишет Justcoolidea.ru.

Добавить яйца, посолить, поперчить и хорошенько взбить.

Всыпать в полученную массу манную крупу и как следует перемешать до однородной консистенции, без комков.

Накрыть емкость крышкой или пленкой и дать постоять при комнатной температуре минут 30.

Растительное масло разогреть на сковороде, выложить в него ложкой печеночную массу в виде оладий и обжарить их по 2-3 минуты с обеих сторон.

Печеночные оладьи с морковью и луком

Вам понадобится:

лук репчатый – 1 головка

морковь – 1 шт.

масло растительное – 4 ст. л.

печень куриная – 500 г

яйца – 3 шт.

мука – 2 ст. л.

крахмал – 1-2 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

соль, перец черный молотый – по вкусу

молоко – 50-100 мл

Как готовить

Лук нарезать на небольшие кусочки.

Морковь натереть на крупной тёрке.

Половину растительного масла разогреть в сковороде и на среднем огне за 3-5 минут обжарить лук до золотистого цвета.

Добавить морковь и обжаривать вместе ещё 2–3 минуты. Выложить в миску и дать остыть.

В эту же миску добавить печень, нарезанную кусочками, яйца, муку, крахмал, майонез, соль, черный перец и залить молоком. Взбивать блендером до получения однородной массы.

Оставшееся масло разогреть на сковороде, выложить в него ложкой печеночную массу и на среднем огне обжарить по 2-3 минуты с обеих сторон.

Печёночные оладьи с картофелем

Вам понадобится:

картофель – 1-2 шт.

печень говяжья или куриная – 500 г

лук репчатый – 1 головка

яйца – 2 шт.

сухари панировочные – 2-3 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

перец черный молотый – щепотка

масло растительное – 2 ст. л.

Как готовить

Картофель натереть на мелкой терке и слегка отжать.

Печень промыть в проточной воде, освободить от пленок, нарезать на кусочки и вместе с луком измельчить блендером.

Добавить яйца, панировочные сухари, посолить, поперчить и хорошенько взбить до однородности.

Разогреть в сковороде растительное масло.