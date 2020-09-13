Как приготовить вкусные и нежные оладьи из печенки
Печень – полезнейший продукт, и готовят ее в разных видах. Предлагаем вам 3 рецепта вкусных и нежных печеночных оладий, которые можно приготовить из говяжьей, свиной или куриной печени.
Печеночные оладьи с луком и манкой
Вам понадобится:
печень говяжья, свиная или куриная – 500 г
лук репчатый – 1 головка
соль, перец черный молотый – по вкусу
яйца – 2 шт.
крупа манная – 4-5 ст. л.
масло растительное – 2 ст. л.
Как готовить
Печень промыть в проточной воде, освободить от пленок, нарезать на кусочки и вместе с луком прокрутить на мясорубке, пишет Justcoolidea.ru.
Добавить яйца, посолить, поперчить и хорошенько взбить.
Всыпать в полученную массу манную крупу и как следует перемешать до однородной консистенции, без комков.
Накрыть емкость крышкой или пленкой и дать постоять при комнатной температуре минут 30.
Растительное масло разогреть на сковороде, выложить в него ложкой печеночную массу в виде оладий и обжарить их по 2-3 минуты с обеих сторон.
Печеночные оладьи с морковью и луком
Вам понадобится:
лук репчатый – 1 головка
морковь – 1 шт.
масло растительное – 4 ст. л.
печень куриная – 500 г
яйца – 3 шт.
мука – 2 ст. л.
крахмал – 1-2 ст. л.
майонез – 1 ст. л.
соль, перец черный молотый – по вкусу
молоко – 50-100 мл
Как готовить
Лук нарезать на небольшие кусочки.
Морковь натереть на крупной тёрке.
Половину растительного масла разогреть в сковороде и на среднем огне за 3-5 минут обжарить лук до золотистого цвета.
Добавить морковь и обжаривать вместе ещё 2–3 минуты. Выложить в миску и дать остыть.
В эту же миску добавить печень, нарезанную кусочками, яйца, муку, крахмал, майонез, соль, черный перец и залить молоком. Взбивать блендером до получения однородной массы.
Оставшееся масло разогреть на сковороде, выложить в него ложкой печеночную массу и на среднем огне обжарить по 2-3 минуты с обеих сторон.
Печёночные оладьи с картофелем
Вам понадобится:
картофель – 1-2 шт.
печень говяжья или куриная – 500 г
лук репчатый – 1 головка
яйца – 2 шт.
сухари панировочные – 2-3 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
перец черный молотый – щепотка
масло растительное – 2 ст. л.
Как готовить
Картофель натереть на мелкой терке и слегка отжать.
Печень промыть в проточной воде, освободить от пленок, нарезать на кусочки и вместе с луком измельчить блендером.
Добавить яйца, панировочные сухари, посолить, поперчить и хорошенько взбить до однородности.
Разогреть в сковороде растительное масло.
Выкладывать печеночную массу ложкой и обжаривать на среднем огне по 2–3 минуты с обеих сторон.