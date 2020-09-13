Электронные сигареты в два раза увеличивают риск развития рака груди

Американские исследователи из университетов Йель и Принстон провели совместные опыты, которые подтвердили влияние вейпа на риск развития рака молочной железы. Учеными было установлено, что пары от электронных сигарет создают благоприятную для опухолей среду. Об этом пишет Daily Mail.
Перед тем, как сделать такие выводы, эксперты поставили опыты с участием лабораторных животных. В ходе эксперимента одну мышей держали на свежем воздухе, а другую — в помещении с парами вейпа. Затем обеим группам грызунов ввели зараженные раком клетки. Уже через несколько недель у группы мышей, вдахавших пары электронных сигарет опухоли начали развиваться в два раза быстрее. Усугублялась ситуация высоким риском развития метастазов, сообщает Medikforum.ru.
Ранее был доказан вред от электронных сигарет для сердечно-сосудистой системы сравнимый с негативным влиянием при традиционном курении.
Ученые в один голос предупреждают, что вейп никак нельзя рассматривать как безопасную для здоровья альтернативу курению.