Электронные сигареты в два раза увеличивают риск развития рака груди

Перед тем, как сделать такие выводы, эксперты поставили опыты с участием лабораторных животных. В ходе эксперимента одну мышей держали на свежем воздухе, а другую — в помещении с парами вейпа. Затем обеим группам грызунов ввели зараженные раком клетки. Уже через несколько недель у группы мышей, вдахавших пары электронных сигарет опухоли начали развиваться в два раза быстрее. Усугублялась ситуация высоким риском развития метастазов, сообщает Medikforum.ru.