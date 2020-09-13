У рожденных осенью детей обнаружены опасные склонности

Американские ученые заметили странную закономерность между временем рождения ребенка и его последующей подверженностью астме, аллергии и сенной лихорадке.
Доктор Джессику Хуэй, работающая в медцентре «Национальное еврейское здоровье» в штате Колорадо, обнаружила более выраженную склонность к подобным заболеванием у «осенних» детей. Это может провоцировать атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению Хуэй и ее команды, это может быть связано с бактериальной средой, пишет Medikforum.ru.
Исследователи сделали предположение, что аллергия появляется еще в младенчестве, когда организм очень восприимчив к окружающему пространству. Сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца легко проникают аллергены.
В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена, чем в иные времена года. «Если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, сразу после того, как ребенок выйдет из утробы, то потенциально это поможет нам остановить развитие атопического марша», — цитирует доктора Хуэй издание Daily Mail.