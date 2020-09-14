Зональная диета: эксперт комментирует любимую диету Дженнифер Энистон и других звезд

По словам ее создателя, диетолога Барри Сирса, эта система питания не только поможет убрать сантиметры в нужных местах, но и позволит сохранить кожу подтянутой и упругой.

Основа зональной диеты — рацион, состоящий на 40% из углеводов, на 30% из белков и на 30% из жиров. При этом все углеводы должны иметь низкий гликемический индекс, что означает, что сахар медленно всасывается в кровь, что дает чувство сытости надолго. Зональная диета была разработана более 30 лет назад американским доктором и биохимиком Барри Сирсом. Его книга-бестселлер под названием "Войди в зону здоровья" была опубликована в 1995 году.

Доктор Сирс разработал эту диету после того, как его родственник умер от сердечного приступа. Барри хотел найти способ поддерживать свое здоровье. Суть этой системы питания в том, чтобы уменьшать воспаление. Эксперт предположил, что воспаление было причиной того, что люди набирают вес, заболевают и быстрее стареют.

Сторонники диеты утверждают, что при уменьшении воспаления можно похудеть с максимально возможной скоростью, снизить риск хронических заболеваний и повысить работоспособность.

Руководство к действию

Это очередная вариация белковой диеты. Норма белка вычисляется по весу тела без жира. Каждый прием пищи должен содержать равное количество блоков (они тоже, к слову, рассчитываются от безжировой массы тела).

Например, 1 блок белка (30 г нежирного мяса, рыбы или морепродуктов), 1 блок углеводов (250 граммов овощей или дикого риса) и 1 блок жиров (1 чайная ложка) растительного масла. При этом средняя калорийность дневного рациона не должна превышать 1 700 ккал. Питаться таким образом предстоит каждые 4—5 часов, независимо от чувства голода.

Употребление молочных продуктов стоит взять на контроль — подойдут только обезжиренные варианты и не чаще двух раз в неделю. Яичный желток следует исключить полностью, оставить только белок.

Примерный рацион

Одна треть тарелки должна быть заполнена нежирной белковой пищей, такой как яичный белок, нежирные молочные продукты или нежирная птица, а две трети должны состоять из углеводов с низким гликемическим индексом, включая фрукты, овощи или цельное зерно.

Также следует включить небольшое количество полезных мононенасыщенных жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи или семена. Примерный рацион на день выглядит так: омлет из яичного белка со шпинатом и грибами на завтрак, куриный салат с авокадо на обед, тунец с крекерами и авокадо на полдник, яйцо вкрутую с цельнозерновыми тостами и арахисовым маслом в качестве перекуса и жареная треска с овощами на ужин.

Помимо пристального внимания к тому, что вы кладете на тарелку, важно также и когда вы едите. При использовании метода рук-глаз ваши пять пальцев напоминают, что вы должны есть пять раз в день, а разрыв между приемами пищи — не более пяти часов.

Ограничения