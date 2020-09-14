Цвет настроения разный: пять нарядов Юлии Высоцкой на Венецианском кинофестивале

Андрей Кончаловский представил на международном киноконкурсе новый фильм «Дорогие товарищи!», посвященный трагическим событиям 1962-го года в Новочеркасске. Тогда произошедшая в городке Ростовской области забастовка рабочих электровозостроительного завода закончилась расстрелом манифестантов. Главную роль в картине сыграла супруга автора. Гости фестиваля оценили ее актерскую работу. Но не меньший успех Высоцкой принесли ее яркие образы.

Юлия не стеснялась демонстрировать завидную фигуру и периодически открывала части тела. Так, на фото, которое она выложила в stories, актриса запечатлена в черной юбке-карандаше. Белую рубашку она завязала так, чтобы был виден живот.

Не менее дерзкий и в то же время нежный образ — сатиновые брюки и атласная майка с глубоким декольте, одну из бретелек которой Юлия периодически приспускала.

Больше всего споров вызвало блестящее платье зеленого, серебристого и золотистого оттенков Высоцкой. В нем она появилась перед объективами камер в день закрытия фестиваля, в том числе в момент награждения Кончаловского специальным призом. Глубокий вырез дама то и дело дополняла оголенным плечом.

На пресс-конференции супруга Юлия появилась в белом костюме-тройке, надев жилетку на голое тело. Этот нюанс она сгладила накинутым на плечи пиджаком.