Дело к зиме: шесть привычек, которые помогут облегчить осень

В общем, радости мало. Но кто сказал, что мы не можем радовать себя сами? Мы подготовили для вас список небольших лайфхаков на осень, которые помогут пережить этот холодный сезон с пользой для психики и общего здоровья организма.

Что с кожей?

Если вы постоянный клиент в кабинете косметолога, в начале лета он наверняка вас «прогнал» до осени, что логично, ведь большинство основных процедур запрещены при активном солнце. Хорошие новости: теперь можно! Смело записываемся на пилинг, мезотерапию или просто на консультацию. До зимы далеко, а значит ваша кожа испытает меньший стресс в отсутствие сильных холодов и быстрее восстановится. Не теряйте время.

Выделяем один день на себя

Осенью мы возвращаемся в офис, дети идут в школу, работы становится больше, а значит наша психика страдает в первую очередь. Не стоит геройствовать, позвольте себе расслабится. В течение первого осеннего времени выделяйте себе хотя бы один день в неделю, который вы можете потратить на себя: спите, сколько сможете, гуляйте, «очищайте» голову, сходите на шопинг, встретьтесь с друзьями — что угодно, главное, отвлекитесь от будничной суеты.

Переходим на новый рацион

Все лето мы забивали холодильник свежими овощами и фруктами. Осенью вас ждут другие природные дары, которые подходят именно в холодный сезон. «Королева» среди овощей в это время — тыква, из которой можно делать практически любое блюдо. Не забываем про орехи и ягоды, которые не только восполнят дефицит полезных веществ, но и станут прекрасным перекусом, что точно не скажется на фигуре.

Ищем увлечения

Сентябрь — время перемен и новых стартов. Мечтали о гибком теле? Записываемся в студию танцев или фитнес-центр, где сейчас походит набор в новые группы. Хотите «прокачать» профессиональные навыки? Прекрасно! Всевозможные курсы ждут именно вас. Не погружайтесь в себя и найдите способ максимально эффективно начать новый сезон.

Вперед! За обновками!

Кто может нас порадовать больше, чем мы сами? Согласитесь, даже самое плохое настроение может поднять покупка нового аромата или отличного платья, которое сидит как влитое. Но все же лучше присмотреться к теплым и уютным вещам — осень все-таки — отправляемся на поиски мягкого свитера. А лучше нескольких! Поднимаем настроение и сохраняем себя в тепле. Применяем совет в любой момент, когда начинаете понимать, что вам нужна перезагрузка.

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