Не трогай руками: что будет, если расковырять бородавку, родинку или герпес

Такие образования различаются по форме и методам устранения. Обычные или вульгарные бородавки чаще появляются на коже у детей — дошколят и младших школьников, выбирая область рук (ладони и пальцы) или лицо. По форме они круглые, размером с головку булавки. Они чаще «кучкуются» россыпью, и среди них всегда есть материнская. Считается, если ее удалить, то остальные исчезнут сами собой. Но это миф!

Плоские бородавки тоже любят юную кожу и обычно появляются у молодых людей в возрасте от 10 до 25. Эти высыпания имеют гладкую поверхность телесного цвета. Еще встречаются подошвенные бородавки и старческие.

Обычно носители всех этих высыпаний стараются избавиться от них самостоятельно, прибегая к народным средствам, самый популярный способ — млечный сок чистотела, выделяющийся на срезе растения. Или заговор с натиранием бородавки картошкой, а потом завязыванием и закапыванием корнеплода в землю; ходит поверье, что, как только картошка сгниет в почве, бородавки исчезнут. У некоторых проходит, у других — нет.

Самый верный способ избавиться даже от застарелой бородавки — это метод электрокоагуляции, что представляет собой воздействие на бородавку электрическим током при высокой температуре.

Родинка появляется на коже вследствие чрезмерного роста меланоцитов, или пигментных клеток. Родинка, увы, может быть как доброкачественная, так и злокачественная, и определить это может только врач.

Среди причин появления новых родинок — светлая кожа, генетические факторы, воздействие ультрафиолета.

Обычные родинки, как правило, возникают при рождении или в детском возрасте и имеют круглую симметричную форму с четкими краями. Неровные края без четкой границы характерны для атипичных представителей, цвет которых колеблется от розового до темно-коричневого. Так же встречается редкий тип родинки «невус шпиц» и родимые пятна.

Специалисты в один голос утверждают, что лечение родинок в домашних условиях невозможно. Но нас не остановить, куда мы без народной медицины; одни прижигают их уксусом, другие натирают соком большого и спелого яблока или картофелины.

Герпес, или простуда на губах, - распространенная вирусная инфекция, которая выглядит как скопление крошечных, заполненных прозрачной жидкостью пузырьков на красной кайме губ и близлежащей коже.

Процесс протекания заболевания обычно составляет около 14 дней: сначала образуются пузырьки, потом они лопаются, и на их месте образуется корочка, затем происходит постепенное заживление.

Лечить герпес лучше с помощью противовирусных препаратов, нанося их на очаг воспаления согласно инструкции. А также использовать профилактические меры, чтобы избежать повторного высыпания:

если обострение провоцирует солнечный свет, то использовать крем от загара на область губ;

избегать контакта с чужими предметами личной гигиены;

чаще мыть руки.

Что будет, если самостоятельно расковырять бородавку, герпес или родинку, рассказывает врач-дерматовенеролог Татьяна Королева.

Ковырять бородавки не имеет смысла, так как они имеют вирусную природу. При множественных высыпаниях, кроме местного использования противовирусных препаратов, используются системные. Что будет, если «ковырять»? Можно занести инфекцию, что приведет к местному воспалительному процессу и даже сепсису. Так же не стоит пробовать самостоятельно удалять родинку или герпес! Любой метод самолечения — это народное творчество.