Точно не он: какие ошибки вы можете допускать при выборе мужа

Ваш идеал нереален

Совершенства не существует, но это не значит, что к нему не нужно стремиться. То же самое можно сказать и о выборе мужчины на роль мужа. Конечно, хочется ожидать от своего мужчины сочетания несочетаемого: брутальность и мягкость, решительность и уступчивость, страсть и нежность. Найти мужчину, который бы удовлетворял все потребности, практически невозможно. Многие женщины отчаянно не хотят этого признавать, пребывая в ожидании «того самого», в это время пропуская действительно достойных кандидатов. Попробуйте составить список важных для вас качеств в мужчине и подумайте над каждым из них — действительно ли он должен им обладать или можно сделать скидку в угоду другим его плюсам.

Вы можете не нравиться этому мужчине

Еще одна распространенная ошибка — «наседать» на мужчину или даже нескольких, которым вы откровенно не нравитесь. Так бывает, у всех нас есть свой типаж, дело не всегда в конкретном человеке. Воспринимая отчужденность мужчины как повод к активному завоеванию, женщина превращает мужское равнодушие в негодование: мало кому нравится навязчивость от человека, который вам неприятен. Отношения невозможно построить на напоре со стороны лишь одного партнера и очевидного отсутствия интереса со стороны другого. Важно понимать, что вы также отзываетесь в сердце человека. По-другому, к сожалению, никак.

Вы знакомитесь в неподходящем состоянии

Популярная ошибка занятой женщины — принимать ухаживания мужчины, когда сама женщина находится в перегруженном состоянии. Чаще всего роковые знакомства происходят на отдыхе, куда наша бизнес-вуман отправляется после тяжелого рабочего года. Пытаясь расслабиться, вы начинаете проявлять благосклонность к мужчинам, на которых в обычном и собранном состоянии даже не обратили бы внимания. Стоит ли говорить, что браки с подобными партнерами обречены на провал, будьте внимательны, когда в следующий раз к вам «подплывет» на пляже симпатичный парень.

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