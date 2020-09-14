Точно не он: какие ошибки вы можете допускать при выборе мужа

По статистике, одна из главных проблем жительниц больших городов — отсутствие постоянного партнера. Иногда отчаяние приводит к тому, что женщина хватает первого попавшегося мужчину, который чаще всего абсолютно ей не подходит, как следствие — скорый развод и опять все по кругу. Мы решили выяснить, как подойти к вопросу выбора партнера для серьезных отношений так, чтобы потом не пожалеть о своем решении, пишет Womanhit.
Ваш идеал нереален
Совершенства не существует, но это не значит, что к нему не нужно стремиться. То же самое можно сказать и о выборе мужчины на роль мужа. Конечно, хочется ожидать от своего мужчины сочетания несочетаемого: брутальность и мягкость, решительность и уступчивость, страсть и нежность. Найти мужчину, который бы удовлетворял все потребности, практически невозможно. Многие женщины отчаянно не хотят этого признавать, пребывая в ожидании «того самого», в это время пропуская действительно достойных кандидатов. Попробуйте составить список важных для вас качеств в мужчине и подумайте над каждым из них — действительно ли он должен им обладать или можно сделать скидку в угоду другим его плюсам.
Вы можете не нравиться этому мужчине
Еще одна распространенная ошибка — «наседать» на мужчину или даже нескольких, которым вы откровенно не нравитесь. Так бывает, у всех нас есть свой типаж, дело не всегда в конкретном человеке. Воспринимая отчужденность мужчины как повод к активному завоеванию, женщина превращает мужское равнодушие в негодование: мало кому нравится навязчивость от человека, который вам неприятен. Отношения невозможно построить на напоре со стороны лишь одного партнера и очевидного отсутствия интереса со стороны другого. Важно понимать, что вы также отзываетесь в сердце человека. По-другому, к сожалению, никак.
Вы знакомитесь в неподходящем состоянии
Популярная ошибка занятой женщины — принимать ухаживания мужчины, когда сама женщина находится в перегруженном состоянии. Чаще всего роковые знакомства происходят на отдыхе, куда наша бизнес-вуман отправляется после тяжелого рабочего года. Пытаясь расслабиться, вы начинаете проявлять благосклонность к мужчинам, на которых в обычном и собранном состоянии даже не обратили бы внимания. Стоит ли говорить, что браки с подобными партнерами обречены на провал, будьте внимательны, когда в следующий раз к вам «подплывет» на пляже симпатичный парень.
Выключите «бегущую» строку в глазах
Согласитесь, женщину, которая ищет мужа, видно сразу. В этом нет ничего удивительного: не каждая представительница прекрасного пола может смириться с мыслью о ненаступающем замужестве. В такой ситуации женщина начинает принимать активные меры — она видит мужа в каждом первом, бывает, что понравившийся мужчина оказывается несвободен, но даже это обстоятельство не останавливает настойчивую женщину. Мужчин практически всегда отпугивают женщины, идущие «по головам», а потому сбавьте обороты, если узнали себя в описании, не оставляйте попыток найти достойного мужчину, но не напирайте — вы же не хотите его спугнуть?