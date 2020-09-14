ТОП-7 причин, почему женщинам в 40 лучше, чем в 20

Не зависит от чужого мнения

К 40 годам у большинства женщин появляется прекрасное свойство — не обращать внимание на чужие пересуды. Они меньше реагируют на зависть, осуждение, сплетни коллег и знакомых. А значит, могут позволить себе больше вольностей в жизни. Место страха перед общественным мнением занимает уверенность в себе и своих силах.

Любит себя

В 18, 25 и 30 лет девушки постоянно продолжают искать у себя изъяны. В 40 женщина способна понять и принять свое тело, жить с несовершенствами, не считая их проблемой. Она уже умеет подчеркнуть сильные стороны внешности, владеет искусством макияжа, понимает, что мужчины ценят не только девушек модельной внешности.

Понимает толк в жизни

В 40 лет у большинства женщин есть любимые предпочтения во всем — еде, хобби, мужчинах, сексе. Чаще всего они уже успели заработать на квартиру, неплохо подняться по карьерной лестнице и полностью определиться с планами на будущее. Благодаря этому дамы этой возрастной категории получают от жизни больше удовольствия и меньше подвержены стрессу.

Разбирается в мужчинах

Альфонсы и изменщики редко задерживаются рядом с 40-летними женщинами. Тех уже не так просто обмануть обещаниями развестись с женой. Они не будут гнуть спину, чтобы прокормить ленивого мужа, лишь бы супруг оставался рядом. К этому возрасту они уже понимают, что пользоваться собой нельзя позволять никому.

Не жалеет о прошлом

В какой-то момент женщинам становится наплевать, что она когда-то творила глупости. В 40 лет они спокойнее реагируют на события прошлого, воспринимают их, как полезный и нужный опыт. Это же помогает им стать увереннее в себе и выбранном пути.

Окружает себя правильными людьми

Всех энергетических вампиров, завистников и любителей паразитировать на дружбе к 40 годам не остается рядом с женщиной. Она уже умеет разбираться в людях и оставляет рядом только преданных друзей и надежных подруг, которые не будут засматриваться на ее мужа.

Не живет ради мужчины