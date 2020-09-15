«Мужчина уже никуда не денется»: Алферова раскрыла секрет «приворотного зелья»

Сама знаменитость без малого 20 лет состоит в браке с актером Егором Бероевым. Супруги воспитывают 13-летнюю дочь Евдокию и давно служат примером образцовой семьи. Прибегала ли теледива к помощи магического снадобья, чтобы покорить избранника — неизвестно, но ее советам однозначно можно доверять, считают поклонники.

«Нет лучшего приворотного зелья, чем обычный кофе, сваренный собственноручно. Когда мужчина его попробует, он уже никуда не денется. Так утверждает несравненная Софи Лорен!» — написала Алферова в Instagram.

Для наглядности Ксения сопроводила пост фотографией, на которой сидит в белом халате и лакомится бодрящим напитком. Многие подписчики согласились с мнением Алферовой и итальянской кинозвезды о притягательной силе кофе. Однако в комментариях уточнили, что это зелье действует на потребителей не одинаково, а на кого-то не действует вовсе, ведь главное — не продукт, а забота и желание угодить.