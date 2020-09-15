Вы уже на пороге декрета, но осознаете, что терять работу (даже на время) вам совсем не хочется? Рассказываем, что делать в таком случае, делится портал Lady Mail.
Кто-то только и мечтает о декрете. А кому-то нравится работать, но в то же время хочется быть матерью. О том, как уйти в декрет, если не можешь жить без работы, рассказала психолог и executive коуч (коуч высших руководителей) Алевтина Каипова.
Если у женщины есть собственный бизнес, то ей проще организовать работу так, чтобы совместить ее с декретом. А вот если женщина работает в крупной компании по найму – здесь все сложнее.
Совет № 1. Правильно расставьте приоритеты
Смиритесь с тем, что, как бы вам ни хотелось работать, в первые месяцы после рождения малыша такой возможности у вас, скорее всего, не будет. Ведь образ жизни кардинально поменяется — ребенку потребуется много вашего внимания, времени и ресурсов.
Как правило, большинство мам не высыпаются, очень устают и используют любую свободную минуту для отдыха. Согласитесь, что работать в таком состоянии будет очень сложно.
Поэтому вам нужно определить период, после которого вы без страха сможете продолжить свою карьеру.
Совет № 2. Работайте удаленно
Пандемия показала, что многие вещи можно делать удаленно.
Если ваш офис работает только в оффлайн-режиме, то вы можете попробовать договориться со своим руководителем о продолжении работы в удаленном формате.
Заранее продумайте, как вы можете перенести свои задачи на дистанционное исполнение, чтобы не пострадала эффективность их выполнения.
Для этого вы можете предложить ежедневную или еженедельную онлайн-связь с командой и руководством для обсуждения планов на день или неделю.
Совет № 3. Не гонитесь за деньгами в ущерб ребенку
Как правило, в корпорациях, в которых невозможно совмещать декрет и работу, речь о возвращении на работу может идти на 2-3-ий месяц после рождения ребенка.
Например, сотрудница договаривается с работодателем о том, что после родов он ей выплачивает полный оклад за 2-3 месяца, и после оговоренного срока она сразу выходит на работу. Если возвращения не происходит, то и выплаты прекращаются.
В данном случае совет такой: если вы понимаете, что возвращаться в офис еще рано, то не гонитесь за деньгами, лучше подольше посидите с малышом за свой счет.
Совет № 4. Составьте расписание и сделайте план
Если вы решили подключаться к работе удаленно, то в течение первых трех месяцев следите за режимом сна ребенка и уже исходя из этого составьте свое расписание на день.
Обязательно заранее информируйте своих коллег об оптимальном времени, в которое вы сможете эффективно работать.
Однако не забывайте подстраивать свой график под корпоративные интересы.
Совет № 5. Не пытайтесь браться за все домашние дела
Очень часто мамы пытаются делать все домашние дела сами, не подпуская никого со стороны.
Не отказывайтесь от помощи близких людей. Уделяйте время себе и ребенку, а, например, приготовить обед или ужин попросите мужа, маму или свекровь. Они будут рады вам помочь, если вы об этом попросите.
Совет №6. Плавно выходите в офис
Если вы работали удаленно, но приняли решение выходить на работу в офис, то тщательно продумайте свой режим.
Минимизируйте контакты во время поездок в транспорте, потому что ваш ребенок в этот период очень уязвим к инфекциям. Подумайте о том, как вы будете продолжать грудное вскармливание и четко определите, сколько времени вы начнете проводить вне дома.
Частичный выход подразумевает нахождение в офисе в течение нескольких часов каждый день или три полных рабочих дня в неделю. Форматы плавного выхода на работу могут быть разными, но важно заранее обговорить с руководителем все условия и порядок компенсации.
Совет №7. Найдите надежную няню
Финальным аккордом для мамы, которая не может жить без работы, станет правильный выбор няни. С надежной няней можно почувствовать себя спокойно и уверенно, оставляя с ней своего ребенка.
Но помните: несмотря на присутствие няни, ребенку обязательно необходимо материнское тепло и внимание.
Если работа забирает у вас много сил и личной энергии, то вам может не хватить времени и ресурсов для взаимодействия с вашим малышом. В таком случае, важно следить за собственным эмоциональным состоянием и не бояться просить помощи у близких.
Дети растут очень быстро, первые годы жизни вашего ребенка невосполнимы и неповторимы. Поэтому, если у вас нет серьезной необходимости выхода на работу, то побудьте дома подольше.