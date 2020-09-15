Кто-то только и мечтает о декрете. А кому-то нравится работать, но в то же время хочется быть матерью. О том, как уйти в декрет, если не можешь жить без работы, рассказала психолог и executive коуч (коуч высших руководителей) Алевтина Каипова.

Если у женщины есть собственный бизнес, то ей проще организовать работу так, чтобы совместить ее с декретом. А вот если женщина работает в крупной компании по найму – здесь все сложнее.

Совет № 1. Правильно расставьте приоритеты

Смиритесь с тем, что, как бы вам ни хотелось работать, в первые месяцы после рождения малыша такой возможности у вас, скорее всего, не будет. Ведь образ жизни кардинально поменяется — ребенку потребуется много вашего внимания, времени и ресурсов.

Как правило, большинство мам не высыпаются, очень устают и используют любую свободную минуту для отдыха. Согласитесь, что работать в таком состоянии будет очень сложно.

Поэтому вам нужно определить период, после которого вы без страха сможете продолжить свою карьеру.

Совет № 2. Работайте удаленно

Пандемия показала, что многие вещи можно делать удаленно.

Если ваш офис работает только в оффлайн-режиме, то вы можете попробовать договориться со своим руководителем о продолжении работы в удаленном формате.

Заранее продумайте, как вы можете перенести свои задачи на дистанционное исполнение, чтобы не пострадала эффективность их выполнения.

Для этого вы можете предложить ежедневную или еженедельную онлайн-связь с командой и руководством для обсуждения планов на день или неделю.

Совет № 3. Не гонитесь за деньгами в ущерб ребенку

Как правило, в корпорациях, в которых невозможно совмещать декрет и работу, речь о возвращении на работу может идти на 2-3-ий месяц после рождения ребенка.

Мать и ребенок. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Например, сотрудница договаривается с работодателем о том, что после родов он ей выплачивает полный оклад за 2-3 месяца, и после оговоренного срока она сразу выходит на работу. Если возвращения не происходит, то и выплаты прекращаются.

В данном случае совет такой: если вы понимаете, что возвращаться в офис еще рано, то не гонитесь за деньгами, лучше подольше посидите с малышом за свой счет.

Совет № 4. Составьте расписание и сделайте план

Если вы решили подключаться к работе удаленно, то в течение первых трех месяцев следите за режимом сна ребенка и уже исходя из этого составьте свое расписание на день.

Обязательно заранее информируйте своих коллег об оптимальном времени, в которое вы сможете эффективно работать.

Однако не забывайте подстраивать свой график под корпоративные интересы.

Совет № 5. Не пытайтесь браться за все домашние дела

Очень часто мамы пытаются делать все домашние дела сами, не подпуская никого со стороны.