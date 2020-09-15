«Хочется родить еще одного»: Тодоренко и Топалов задумались о пополнении в семье

Певец Влад Топалов и блогер Регина Тодоренко рассказали о своих планах на второго ребенка. При этом артисты опровергли слухи о беременности ведущей программы «Орел и решка». Топалов заявил, что они с женой не против появления в их семье еще одного малыша, пишет Телепрограмма.