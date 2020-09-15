ТОП-6 навыков, чтобы побороть страх публичных выступлений

Когда говорим про страх публичных выступлений, сюда накладываются наши социальные страхи: "Что обо мне подумают люди?" При этом затрагивается самое тяжелое чувство — стыд, ведь нам кажется, что мы можем опозориться. Как побороть страх публичных выступлений, рассказала психолог Софья Пхаладзе на своей странице в Instagram.

Шесть поведенческих навыков, которые помогут в раскрепощении при публичных выступлениях:

1. Боится даже профессионал

Страх публичных выступлений присущ 95% людей. И каждый раз, когда вы видите выступление своего кумира — помните, он тоже когда-то боялся, а скорее всего боится и сейчас.

2. Хватит себя гипнотизировать

Не нужно убеждать себя, что вы боитесь говорить на публику, не проговаривайте это постоянно друзьям и знакомым.

3. Начать с малого

Важно регулярно тренировать в себе навык: говорить тосты на праздниках в кругу близких, записывать себя на камеру (к примеру, сторис в Instagram — идеальный для этого инструмент).

4. Побывать на месте до выступления

Если предстоит масштабное событие, постарайтесь приехать на локацию за день, постоять на сцене, подержать микрофон, посмотреть на зал. Побывав там, вы нейтрализуете "эффект новизны" в день Х и выступать будет значительно легче.

5. Посмотрите страху в лицо

Закройте глаза и представьте себе самый плохой сценарий. Детально проиграйте этот фильм. Что самое ужасное может случиться? Представили? А теперь представьте, что будете делать, если неудачно пошутите или забудете слова. Делая это с закрытыми глазами психика будто проживает это на самом деле и тревога уходит.

6. Убедите окружающих

Попробуйте рассказывать другим о том, как сильно вы любите выступать. Сыграйте роль такого человека, ведите себя так, будто сцена — ваш второй дом. Чем больше вы вовлечены в эту роль, тем легче будет во время реальных выступлений.