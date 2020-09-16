67-летняя Ирина Понаровская похвасталась осиной талией

Стоит отметить, что певица получила звание иконы стиля еще в молодости. В 1989 году она удостоилась повышенного внимания дома моды «Шанель». Она заслужила такой эпитет как «Мисс Шанель Советского Союза». Знаменитость сохранила безупречное чувство стиля и по сей день. Звезда участвует в фотосъемках для известных брендов, а результатами делится со своими подписчиками в Инстаграм.
Недавно Ирина продемонстрировала очередной образ. На фото она запечатлена в изысканном вечернем наряде небесного оттенка. Платье подчеркнуло талию звезды, которой могут позавидовать многие молодые артистки. Дополнили образ безупречный макияж и элегантная прическа.
Снимок произвел неизгладимое впечатление на пользователей сети, о чем они не преминули заявить в своих восторженных комментариях. Высказывания фанатов звучат следующим образом:
«Вы восторг и пример стиля. Так было тогда и осталось сейчас»; «Ирина Витальевна! Это ж просто фантастически красиво! Моему восхищению нет предела!»; «Божественная красота»; «Нереально красивая женщина! Настолько эффектная, глаз не оторвать!».
Ранее Понаровская делилась тем, как ей удалось достичь столь потрясающей стройности. По ее словам, в 13 лет ее вес составлял 78 килограммов. Девочка подслушала разговор матери с врачом, который назвал ее толстой, и это стало для нее переломным моментом. Артистка призналась: был период, когда она питалась только соком и одним яйцом в день. Бывали случаи, когда подобная диета даже вызывала у нее обмороки, но будущая знаменитость не отступила от своей цели.