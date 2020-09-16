Похудеть? Легко! Правила арбузной диеты

Помните, что вместе с жировой прослойкой могут уходить мышцы. Если вы дорожите своими бицепсами, такой диеты лучше не придерживаться.

Сколько дней можно есть один арбуз при диете?

Арбузной диеты можно придерживаться от 3 до 10 дней. Три дня подходит для классики жанра, где есть только арбуз и чистая вода. Неделю можно спокойно просидеть на арбузах, ржаном хлебе и жидкости. При этом показания самочувствия обязательно следует учитывать. Максимальное количество последнего варианта диеты составляет 10 дней. Дальше уже организм может не выдержать. После недели питаться одними арбузами, хоть и с кусочком хлеба, становится психологически сложно. Если вы чувствуете, что такая задача вам не по плечу, лучше ограничьтесь трехдневной диетой, поглощая только арбузы и воду, без хлеба.

Арбузная диета для похудения: в чем подвох?

Многие девушки ищут подвох в скромной арбузной диете. Отзывы на форумах и в социальных сетях разные. На самом деле все очень индивидуально. Главный орган, на который будет возложена важная рабочая миссия в эти дни — даже не желудок и кишечник. Почки. Именно им предстоит справляться с большим количеством жидкости. Она будет активно выводиться из организма. За счет этого арбузную диету некоторые специалисты, считаю достаточно жесткой.

Арбуз. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Арбузная диета для похудения: в чем подвох?

Какие преимущества питания одним арбузом? Желчные протоки улучшают свою работу. Кровь начинает обновляться быстрее и лучше. Нервная система налаживает свои неутомимые процессы. Плюсов много стоит их только разглядеть и учесть. Самое главное достоинство временного арбузного питания – это очищение организма. Токсины выводятся, хоть и в небольшом количестве. Выбирайте экологически чистые плоды, чтобы вместо пользы не нанести вред своему телу. Комплексное очищение запускается практически во всех системах и на всех уровнях одновременно. Только представьте, какая колоссальная работа происходит в вашем теле в этот период. Так что, изучив все «за» и «против» самого арбуза и диеты на одних арбузах. По необходимости проконсультировавшись с врачом. Ориентируясь на свое самочувствие, желание и выдержку – приступайте к диете на арбузной мякоти.

Свойства арбуза: что содержится внутри

Больше всего в арбузе содержится воды. Минеральные соли в самой воде не исключение. Поэтому водно-солевой баланс поддерживается в норме. Второе место по содержанию в арбузе занимает клетчатка. Она является основным достоинством арбуза. Для кишечных полезных бактерий это лучшее лакомство. Магний, без которого не проходит ряд процессов в организме, арбузом обеспечивается на 60 % суточной потребности минерала. Антиоксидантов пусть и мизерное количество в арбузе, однако, они все же есть. Таким образом, внутреннее содержание диетического продукта приличного. В период диеты ваш организм не будет нуждаться в некоторых полезных веществах. Однако полноценным питанием арбузную диету назвать нельзя.

Диета на арбузе: кому противопоказана

Арбузное «богатство» может принести не только пользу в виде снижения веса и очищения организма, но и вред. Есть ряд заболеваний, при которых поедание арбузного лакомства в таком количестве может привести к серьезным последствиям. Диабет, проблемы с пищеварительной системой и камни в почках – стоят на первом месте. В таком случае арбузная диета точно противопоказана. Все остальное по самочувствию и с разрешения специалиста.