Похудеть? Легко! Правила арбузной диеты

Для всех, кто хочет похудеть, и нацелен на быстрый результат – арбуз в помощь. Летне-осенняя арбузная диета многим придется по вкусу. Сытно, ярко, эффективно, делится портал Clutch.
Девушки готовы пойти на многое лишь бы в сжатые сроки сбросить лишние килограммы. Могут сидеть на скучных диетах с подсчетом калорий. Кардинально менять питание, убирая целый ворох вредных и бесполезных продуктов. Наконец загонять себя в жёсткие рамки, оставляя в меню лишь избранные овощи и фрукты. Какой бы не была диета, она всегда навеивает страхи и сомнения: сорвусь, недотяну до конца, опять наберу вес. В таких случаях на помощь приходит яркость. Арбузная диета: поедание арбуза в большом количестве способствует похудению. Сколько дней можно кушать мякоть арбуза и сбрасывать вес? Какое количество бахчевой культуры съедается за период диеты? Сколько уйдет килограмм, если в рационе будет один арбуз? Разбираемся во всех вопросах арбузной диеты: прощаемся с мифами и формируем реальность.
Снижение веса: диета арбузная классическая
Для тех, кто любит арбуз, рацион, состоящий исключительно из большой «ягоды» придется по вкусу. За три дня арбуз не настолько успевает надоесть как, например, кефир, гречка или яблоки.
Правила классической арбузной диеты
1. Цифры. Сколько можно и нужно кушать мякоти арбуза, чтобы перекрыть суточную норму дозволенных калорий и при этом начать худеть? Подсчеты простые. Отталкиваемся от общей массы своего тела. На каждые 10 кг берем 1 килограмм арбуза. В зависимости от веса могут набегать приличные суточные порции.
2. Ограничения. Какие продукты можно еще кушать кроме арбуза? Никаких. В этом и скрыт секрет похудения. Арбузами перекрываются все приемы пищи.
3. Жидкость. В мякоти арбуза очень много жидкости. Однако пить чистую воду не только можно, даже нужно. Желательно не снижать объемы. При этом следует внимательно следить за своими ощущениями. Почки получают большую нагрузки в арбузные дни.
4. Приёмы пищи. Разбейте все количество арбузного рациона на 6 приёмов пищи. Через каждые 2-3 часа съедайте нужную порцию. Результата сразу ждать не стоит. Живот будет забит жидкость. Возможно ощущение тяжести. Все индивидуально.
5. Выход из диеты. Это важный вопрос. После завершения трех дней на арбузах, набрасываться на пищу и поглощать все подряд нельзя. Организм только акклиматизировался к ограниченному рациону. Постепенно начинайте вводить овощи, фрукты, злаки. Пища не должна быть тяжелой. Еще через пару дней можете добавить молочные и мясные продукты. Таким образом вы закрепите эффект от проделанной работы.
Арбузная диета на неделю: арбуз с ржаным хлебом
Вариант арбузной диеты, где сочетается арбуз и другой продукт уже не классический. В таком виде кроме арбузов к рациону худеющего добавляется ржаной хлеб. Максимальное количество – 2 кусочка в день. Таким образом, ваш организм получает дополнительную подпитку, и чувство голода возникает реже. Количество арбузного богатства остается в тех же пределах, что и при классическом варианте диеты. Каких результатов ожидать от арбузной диеты? Положительных отзывов много. Кто-то сбрасывает достаточно много: до 7 килограмм. А для кого-то похудение останавливается на 2-3 кг. В первый день уходит лишняя жидкость из организма, дальше начинается медленный процесс сжигания жира.
Помните, что вместе с жировой прослойкой могут уходить мышцы. Если вы дорожите своими бицепсами, такой диеты лучше не придерживаться.
Сколько дней можно есть один арбуз при диете?
Арбузной диеты можно придерживаться от 3 до 10 дней. Три дня подходит для классики жанра, где есть только арбуз и чистая вода. Неделю можно спокойно просидеть на арбузах, ржаном хлебе и жидкости. При этом показания самочувствия обязательно следует учитывать. Максимальное количество последнего варианта диеты составляет 10 дней. Дальше уже организм может не выдержать. После недели питаться одними арбузами, хоть и с кусочком хлеба, становится психологически сложно. Если вы чувствуете, что такая задача вам не по плечу, лучше ограничьтесь трехдневной диетой, поглощая только арбузы и воду, без хлеба.
Арбузная диета для похудения: в чем подвох?
Многие девушки ищут подвох в скромной арбузной диете. Отзывы на форумах и в социальных сетях разные. На самом деле все очень индивидуально. Главный орган, на который будет возложена важная рабочая миссия в эти дни — даже не желудок и кишечник. Почки. Именно им предстоит справляться с большим количеством жидкости. Она будет активно выводиться из организма. За счет этого арбузную диету некоторые специалисты, считаю достаточно жесткой.
Арбузная диета для похудения: в чем подвох?
Какие преимущества питания одним арбузом? Желчные протоки улучшают свою работу. Кровь начинает обновляться быстрее и лучше. Нервная система налаживает свои неутомимые процессы. Плюсов много стоит их только разглядеть и учесть. Самое главное достоинство временного арбузного питания – это очищение организма. Токсины выводятся, хоть и в небольшом количестве. Выбирайте экологически чистые плоды, чтобы вместо пользы не нанести вред своему телу. Комплексное очищение запускается практически во всех системах и на всех уровнях одновременно. Только представьте, какая колоссальная работа происходит в вашем теле в этот период. Так что, изучив все «за» и «против» самого арбуза и диеты на одних арбузах. По необходимости проконсультировавшись с врачом. Ориентируясь на свое самочувствие, желание и выдержку – приступайте к диете на арбузной мякоти.
Свойства арбуза: что содержится внутри
Больше всего в арбузе содержится воды. Минеральные соли в самой воде не исключение. Поэтому водно-солевой баланс поддерживается в норме. Второе место по содержанию в арбузе занимает клетчатка. Она является основным достоинством арбуза. Для кишечных полезных бактерий это лучшее лакомство. Магний, без которого не проходит ряд процессов в организме, арбузом обеспечивается на 60 % суточной потребности минерала. Антиоксидантов пусть и мизерное количество в арбузе, однако, они все же есть. Таким образом, внутреннее содержание диетического продукта приличного. В период диеты ваш организм не будет нуждаться в некоторых полезных веществах. Однако полноценным питанием арбузную диету назвать нельзя.
Диета на арбузе: кому противопоказана
Арбузное «богатство» может принести не только пользу в виде снижения веса и очищения организма, но и вред. Есть ряд заболеваний, при которых поедание арбузного лакомства в таком количестве может привести к серьезным последствиям. Диабет, проблемы с пищеварительной системой и камни в почках – стоят на первом месте. В таком случае арбузная диета точно противопоказана. Все остальное по самочувствию и с разрешения специалиста.
Несколько дней поев арбуз на диете, достаточно строгой, вы можете сами понять по своим личным ощущениям, легко ли вам дается это испытание или все же есть некий дискомфорт, беспокойство. Если такое чувство присутствует, но при этом противопоказаний нет. Лучше оставьте в покое арбузы, прислушавшись к «мыслям» своего организма.