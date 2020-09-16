Сладости Короны: пять любимых десертов королевских особ

Что едят на десерт прекрасные представительницы рода Виндзор? Как оказалось, в большинстве своем это популярные среди британцев лакомства — и довольно простые в исполнении, делится журнал Marie Claire.
Далеко не все Виндзоры слывут гуманами, однако женская часть монаршего семейства успела зарекомендовать себя как любительниц изысканных десертов. Еще бы, ведь сладкоежкой считается главная законодательница придворных трендов — сама королева.
Шоколадный мусс Елизаветы II
По всеобщему убеждению, именно Ее Величество — главная любительница сладкого из всей династии. По признанию придворных поваров, особенно королева любит шоколад — иногда она просто съедает несколько долек после еды, но чаще ей предлагают полноценные десерты с этим ингредиентом.
Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди в своем YouTube поделился рецептом «одного из любимых десертов королевы». Это шоколадный мусс с добавлением секретного ингредиента. «Не секрет, что королева всегда любила шоколад, и чем он темнее, тем лучше, — говорит МакГрейди. — Но в этом [десерте] также есть виски, и его очень легко приготовить».
Рецепт включает темный шоколад, который следует растопить и смешать с яичным желтком, а также немного кофе и виски, взбитые сливки и немного шоколадной глазури сверху. Даррен отметил, что десерт оставался фаворитом королевской семьи как на торжественных банкетах в Букингемском дворце, так и во время более камерных пикников в замке Балморал.
Хлебный пудинг принцессы Диана
Как известно, некоторое время принцесса Уэльская страдала от пищевых расстройств. Со временем ей удалось победить недуг, и тогда для Ее Высочества было разработано специальное меню и программа тренировок. Как правило, Ди придерживалась довольно строгой диеты, но в присутствии сыновей могла позволить себе некоторые послабления и даже сладкое.
Фаворитом принцессы считался хлебный пудинг. Это настоящая британская классика, которую ценят по всей стране. Даррен МакГрейди, который много лет проработал в Кенсингтонском дворце, поделился воспоминаниями в беседе с Daily Mail. «Хлебный пудинг с маслом был излюбленным десертом принцессы Дианы на все времена. Она как-то заглянула на кухню в Сандрингеме после обеда на несколько секунд, когда я готовил для королевы, и сказада корреспонденту Mail Найджелу Демпстеру, что „Даррен делает лучший хлебный пудинг с маслом в мире“».
Для его приготовления понадобится смазать форму для выпекания сливочным маслом, отрезать от хлеба корочки, порезать его треугольниками и смазать каждый ломтик маслом, положив его сухой стороной вверх. Сверху содержимое формы необходимо посыпать белым изюмом и корицей, а затем добавить точно такой же слой хлеба. После необходимо добавить заварной крем, который получится из смеси подогретого молока, сливок и взбитых яиц. Получившуюся массу посыпают мускатным орехом и сахарной пудрой и выпекают в течение 30 минут при температуре 180°C, пока заварной крем не застынет и не образует корочку. Некоторые британцы предпочитают добавлять джем.
Хлебный пудинг. Иллюстративное фото.
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Тоффи-пудинг герцогини Кэтрин
Супруга принца Уильяма также тщательно следит за своей физической формой, но, в отличие от своей покойной свекрови, отлично готовит и иногда балует свою семью домашней выпечкой. Как известно, именинные торты своим детям Кейт непременно печет сама. Сама же герцогиня отдает предпочтение одному из любимейших британских десертов, который называется sticky toffee pudding — в буквальном смысле «липкий» карамельный пуддинг.
Шеф-повар Роди Варот из Old Boot Inn в Стэнфорде, графство Беркшир, которому довелось готовить для герцогини, сообщил изданию People: «Кейт исключительно воспитана и делает комплименты блюдам с искренней добротой… Ее любимый десерт — „липкий“ карамельный пудинг. Он влажный и пористый». Придворный шеф Даррен МакГрейди добавлял в этот десерт шоколад — очевидно, чтобы угодить Ее Величеству. По его словам, Елизавета наслаждалась шоколадно-карамельным «липким» пуддингом вместе с родней в непогожие дни во время пребывания в Балморале.
Шоколадный торт с печеньем герцогини Камиллы
Еще одной любительницей шоколада в БКС оказалась герцогиня Корнуольская. На десерт она предпочитает шоколадный торт с кусочками печенья, поклонниками которого также являются и Ее Величество, и принц Уильям. В королевской семье его подают не только как послеобеденный десерт, но и просто к чаю. По слухам, этот незатейливый торт также был замечен на свадебном приеме Кембриджских.
Рецепт недавно был раскрыт Кларенс-Хаусом — его можно найти в книге «Королевская поваренная книга: сезонные рецепты из Букингемского дворца». Как ни странно, к использованию духовки прибегать не придется — этот торт необходимо только охладить. В смесь из расплавленного 50% шоколада и кукурузного сиропа крошится чайное печенье, затем смесь остужают в холодильнике и добавляют немного глазури.
Шоколадное пирожное с жидкой начинкой герцогини Меган
Очевидно, актрисе удалось сразу найти общий язык с Ее Величеством и мачехой своего избранника в силу общности вкусов — Меган тоже любит шоколад. Ранее в своем ныне закрытом блоге о стиле жизни The Tig она делилась рецептом одного из своих любимых блюд — шоколадных petit gateaux.
«Будь то День святого Валентина или любой другой случай, когда вы хотите побаловать себя (или своего любимого) небольшой дозой… сахара, это шоколадное пирожное с жидким центром — достаточно простая задача. Все мои трудности с выпечкой улетучиваются, когда я закатываю рукава, чтобы приготовить этот десерт. Подавать его стоит с мороженым и свежими ягодами, но и сам по себе он идеален», — писала когда-то мисс Маркл. Стоит отметить, что такое шоколадное пирожное нередко продается в продуктовых магазинах в замороженном виде — тогда на то, чтобы разогреть его в микроволновке, уйдут считанные минуты.