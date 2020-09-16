Сладости Короны: пять любимых десертов королевских особ

Далеко не все Виндзоры слывут гуманами, однако женская часть монаршего семейства успела зарекомендовать себя как любительниц изысканных десертов. Еще бы, ведь сладкоежкой считается главная законодательница придворных трендов — сама королева.

Шоколадный мусс Елизаветы II

По всеобщему убеждению, именно Ее Величество — главная любительница сладкого из всей династии. По признанию придворных поваров, особенно королева любит шоколад — иногда она просто съедает несколько долек после еды, но чаще ей предлагают полноценные десерты с этим ингредиентом.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди в своем YouTube поделился рецептом «одного из любимых десертов королевы». Это шоколадный мусс с добавлением секретного ингредиента. «Не секрет, что королева всегда любила шоколад, и чем он темнее, тем лучше, — говорит МакГрейди. — Но в этом [десерте] также есть виски, и его очень легко приготовить».

Рецепт включает темный шоколад, который следует растопить и смешать с яичным желтком, а также немного кофе и виски, взбитые сливки и немного шоколадной глазури сверху. Даррен отметил, что десерт оставался фаворитом королевской семьи как на торжественных банкетах в Букингемском дворце, так и во время более камерных пикников в замке Балморал.

Шоколадный мусс. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Хлебный пудинг принцессы Диана

Как известно, некоторое время принцесса Уэльская страдала от пищевых расстройств. Со временем ей удалось победить недуг, и тогда для Ее Высочества было разработано специальное меню и программа тренировок. Как правило, Ди придерживалась довольно строгой диеты, но в присутствии сыновей могла позволить себе некоторые послабления и даже сладкое.

Фаворитом принцессы считался хлебный пудинг. Это настоящая британская классика, которую ценят по всей стране. Даррен МакГрейди, который много лет проработал в Кенсингтонском дворце, поделился воспоминаниями в беседе с Daily Mail. «Хлебный пудинг с маслом был излюбленным десертом принцессы Дианы на все времена. Она как-то заглянула на кухню в Сандрингеме после обеда на несколько секунд, когда я готовил для королевы, и сказада корреспонденту Mail Найджелу Демпстеру, что „Даррен делает лучший хлебный пудинг с маслом в мире“».

Для его приготовления понадобится смазать форму для выпекания сливочным маслом, отрезать от хлеба корочки, порезать его треугольниками и смазать каждый ломтик маслом, положив его сухой стороной вверх. Сверху содержимое формы необходимо посыпать белым изюмом и корицей, а затем добавить точно такой же слой хлеба. После необходимо добавить заварной крем, который получится из смеси подогретого молока, сливок и взбитых яиц. Получившуюся массу посыпают мускатным орехом и сахарной пудрой и выпекают в течение 30 минут при температуре 180°C, пока заварной крем не застынет и не образует корочку. Некоторые британцы предпочитают добавлять джем.

Хлебный пудинг. Иллюстративное фото. Shutterstock Тоффи-пудинг герцогини Кэтрин