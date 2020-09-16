Секреты макияжного дела: как правильно подобрать оттенок тонального крема?

Как правильно подобрать тональную основу под тон кожи? Пообщавшись с визажистами, редакция ivona.bigmir.net даст вам несколько дельных советов, касаемо выбора тонального средства.

Естественный оттенок кожи бывает разным: тёплым, холодным, нейтральным, а иногда даже смешанным.

Холодный тон:

Изделия из серебра подходят вам лучше, чем золотые, поскольку гармоничнее смотрится

Когда на кожу попадает солнце, она имеет зеленоватый отлив

Вены на запястье синего или фиолетового цвета

Нейтральный тон:

Как серебренные изделия, так и золотые изделия гармонично смотрятся с цветом кожи

В момент попадания солнечного света на лицо, оно имеет зеленоватый отлив

Вены за на запястье имеют сине-зеленый оттенок

Теплый тон:

Изделия из золота более гармонично смотрятся на коже, нежели из серебра

В момент попадания солнечного света на лицо преобладает желтоватый оттенок

Вены на запястье зеленого или теплого зеленого оттенка.

Для того, чтобы правильно подобрать тональное средство нужно подготовить кожу. Подготовить её можно с помощью отшелушивания мертвых клеток и увлажнения. Для того, чтобы максимально правильно выбрать оттенок тонального средства нужно, чтобы в магазине, где вы покупаете средство, было правильное, хорошее освещение. Если такой возможности нет, то лучше выйти с консультантом на улицу, чтобы максимально точно увидеть соответствие тона средства тону кожи.

Тональное средство нужно подбирать, подстраиваясь под тон кожи, пытаться скорректировать тон кожи с помощью тонального средства. Если вы хотите, чтобы кожа была немного загорелой, лучше нанесите бронзатор, но не испытывайте тональное средство. Лучше оно будет на тон светлее, чем темнее, поскольку темные оттенки старят.