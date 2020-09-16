Пять вещей, которые неизбежно приведут к разводу даже самую счастливую пару

Демонизируют друг друга

«Он самый ужасный человек, которого я когда-либо встречала», «с ней невозможно жить», «он способен вывести из себя и ангела»...

Партнеры, чьи отношения стремительно летят в бездну развода, постоянно говорят о «кошмарном» характере супруга. Из их слов складывается впечатление, что партнер — монстр, который мешает радоваться жизни.

Окружающие сочувственно кивают головами и втайне задаются вопросом, как же это собеседнику или собеседнице удалось вляпаться в отношения с таким чудовищем. Недостатки партнера, на которые раньше никто не обращал внимания, раздуваются до космического масштаба.

Присмотрись к себе: если ты вдруг начинаешь рассказывать подругам, какой ужасный у тебя муж, какие страшные у него недостатки, вам с возлюбленным пора сесть за стол переговоров и обсудить, что происходит.

Не обсуждают свои потребности и чувства

Разговаривать о проблемах в отношениях с кем угодно от коллег (им-то какое дело?) до соседей по площадке — для многих пар, увы, совершенно естественно.

Вот только тот, кто действительно имеет отношение к кризису в паре, обычно остается в информационной блокаде. В результате нет контакта, партнеры не знают о потребностях друг друга, не понимают, в чем проблема, в чем кроется причина конфликтов.

За критикой обычно спрятаны чувства и ожидания, потребность в понимании, поддержке и сочувствии. Говорить необходимо, даже если разговор кажется сложным и бесперспективным. Необязательно говорить о сложном, иногда достаточно сказать, что нужна поддержка или помощь, например, с домашними обязанностями.

Если это твой случай, учитывай: муж не умеет читать мысли. Не стесняйся иметь потребности и даже претензии — это совершенно нормально. Ненормально — умалчивать о том, что беспокоит.

Попробуй вместо «я» говорить «мы». Например, вместо «я не справляюсь с домашними делами» скажи «как мы можем облегчить себе нагрузку по дому».

Перестают проводить время вместе

Отпуск порознь — вещь полезная. Только при условии, что в остальное время вы все-таки находите время друг для друга. Обсуждение трат на продукты за мытьем посуды — это не совсем то, что поможет сохранить отношения. Паре начинает казаться, что лучший способ избежать проблем и ссор — держаться друг от друга подальше.

Но это не так. Наоборот, нужно стараться находить время только для вас двоих. Тем, кто давно в отношениях и оставил конфетно-букетный период далеко позади, это предложение может показаться смешным. Рекомендуем все же сначала попробовать вернуться к началу, а уже потом критиковать этот способ воссоединения.

Назначай партнеру свидания, встречайся с ним на нейтральной территории. Поначалу будет непривычно, но вскоре ты поймешь, что это действительно сближает.

Ищут решение проблем вне брака

Первая мысль, которая приходит в голову паре накануне развода, — разойтись и начать все сначала с другим человеком. Второй вариант — остаться в браке и найти подходящего эмоционально, психологически и сексуально человека на стороне.

Многим кажется, что это идеальное решение. Брак сохранен, например, ради детей, а собственные потребности удовлетворяются на стороне. Этот вариант чаще всего приводит в тупик. Пара снова зарывает голову в песок, уходит от решения проблем.

Алкоголь, адюльтер и прочие варианты побега от несчастливых отношений счастливее не сделают, это проверено временем и многими разведенными парами.

Решение конфликта — в вас самих. Сначала нужно попытаться устранить то, что мешает быть счастливым. Разговор о чувствах и ожиданиях поможет расставить точки над i.

Считают свою ситуацию безнадежной

Сьюзан Гадуа считает такое отношение к браку эгоистичным и незрелым. Это как выбежать из горящего дома и не вызвать пожарных — зачем что-то делать, раз все равно пожар уже начался и ничего спасти не удастся.

Сами по себе отношения не изменятся, если пустить их на самотек. «Я лучше разведусь, чем буду общаться с этим монстром» — где гарантия, что следующий принц не окажется через пять лет отношений таким же чудовищем? И все из-за того, что кто-то не решается говорить об эмоциях и потребностях вслух или считает бесполезным совместное времяпрепровождение.