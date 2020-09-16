Маслята маринованные на зиму

Чистить грибы лучше в перчатках, иначе в течение нескольких дней пальцы будут оставаться черными.

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ ЗА 2 ЧАСА

Предлагаем еще вариант приготовления маринованных маслят. Плюс рецепта в том, что грибы остаются упругими. Маринад универсальный, с ним даже шампиньоны приобретают великолепный вкус. А также маслята можно замариновать на зиму или насладиться вкусной закуской уже через 2 часа.

Ингредиенты:

1 кг маслят;

400 мл воды;

1 ст. л. сахара;

3 г лимонной кислоты;

2 лавровых листа;

10-12 горошины черного перца;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. зерновой горчицы.

Приготовление:

Начнем с маринада. Для этого в кастрюлю с водой отправляем соль, сахар, горошины ароматного перца, можно добавить и гвоздику. Обязательно положите еще лимонную кислоту, лавровый лист, нарезанный чеснок и горчицу в зернах. Кастрюлю с маринадом ставим на огонь и пока он закипает, чистим маслят​. В кипящий рассол закладываем грибы, прикрываем крышкой, готовим 20 минут. Не стоит думать, что маринада недостаточно, ведь грибы тоже поделятся своим соком. Грибочками наполняем стерильные банки, заливаем маринадом со всеми специями и пряностями. Плотно закручиваем крышками и оставляем до полного остывания, накрыв теплым полотенцем.

Для консервации выбирайте одинаковые по размерам грибочки, так как это влияет на текстуру и вкус будущей закуски.

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ МАРИНОВАННЫХ МАСЛЯТ

Предлагаем очень вкусный и при этом простой рецепт приготовления маринованных маслят. Такой закуской на зиму вы точно останетесь довольны.

Ингредиенты:

маслята;

1 луковица.

Для маринада на 1 л воды:

2 ст. л. соли;

1,5 ч. л. сахара;

4 горошины черного перца;

4 горошины душистого перца;

2-3 лавровых листа;

4 ст. л. уксуса;

1 ст. л. растительного масла;

3-4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Очищенные и хорошо промытые грибочки вместе с луковицей отправляем в кастрюлю с водой. Варим от момента закипания 30-40 минут, в процессе не забываем снимать пену. Затем маслята откидываем на дуршлаг, ополаскиваем и даем стечь лишней жидкости. В это время подготовим маринад. В кастрюлю вливаем чистую воду, кладем соль, сахар, нарезанный пластинами чеснок, лавровый лист. Вливаем уксус с маслом, доводим до кипения. В кипящий маринад закладываем маслят, даем им покипеть в рассоле 5-7 минут. Теперь грибочки сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем крышками.

Мариновать маслята лучше сразу после сбора, ведь хранить их можно не больше суток в прохладном месте, затем они начинают портиться.

ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ НЕОЧИЩЕННЫХ МАРИНОВАННЫХ МАСЛЯТ

Предлагаем вам еще один простой рецепт очень вкусных маринованных маслят. Для консервации выбираем молодые экземпляры, которые не нужно чистить. Но если это уже зрелые грибы, то придется потрудиться.

Ингредиенты:

маслята;

2 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

черный перец горошком;

душистый перец горошком;

лавровый лист;

гвоздика;

зонтики укропа;

50 мл уксуса (9%);

2 л воды.

Приготовление: