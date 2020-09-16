Маслята маринованные на зиму

Маслята – вкусные и полезные грибочки, которые можно готовить разными способами. Но среди всех рецептов приготовления особой популярностью пользуются маринованные маслята на зиму, делится портал Kleo.ru.
МАРИНОВАННЫЕ МАСЛЯТА — ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
Рецепт приготовления на зиму маринованных маслят не так сложен, самое трудоемкое – это чистка грибов. Но очищать грибочки нужно обязательно, ведь слизь, которая находится на их шляпках, сделает закуску горькой.
Ингредиенты:
- маслята;
- 1 луковица;
- лавровый лист;
- перец горошком.
Для маринада на 1 л воды:
- 1 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- 100 мл уксуса (9%).
Приготовление:
- С помощью острого ножа счищаем пленку со шляпок грибов, затем зачищаем ножку, и все грибочки хорошо промываем под проточной водой.
- Перекладываем маслята в кастрюлю и кладем луковицу. Считается, что он может выступать индикатором: если в кастрюле окажется ядовитый гриб, то лук станет синим. В этом случае придется выкинуть все грибы, находящиеся с ним в одной емкости.
- Содержимое кастрюли заливаем водой, ставим на огонь, ждем закипания и провариваем грибы полчаса.
- Отваренные маслята хорошо промываем, возвращаем в кастрюлю, вливаем чистую воду.
- Всыпаем соль и сахар, кладем лавровые листочки и горошины перца, следом вливаем уксус.
- Ставим на огонь, ждем закипания, варим еще полчаса.
- Простерилизованные банки плотно наполняем грибами до самого верха (вместе с маринадом), герметично закатываем крышками.
NB! Маслята впитывают в себя вкус и аромат тех ингредиентов, которые добавлены в маринад, поэтому с выбором специй и пряностей стоит быть осторожнее.
МАРИНОВАННЫЕ МАСЛЯТА С ЧЕСНОКОМ И УКРОПОМ
Замариновать грибочки можно с разными специями и пряностями, в том числе и с чесноком. Предлагаем попробовать и такой рецепт грибной консервации, который вам обязательно понравится.
Ингредиенты (на 0,5 л банку):
- маслята;
- зонтик укропа;
- 1 лавровый лист;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 1 горошек душистого перца;
- 3 горошины черного перца;
- 1 ч. л. уксуса (9%).
Для маринада на 1 л воды:
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 лавровых листа;
- 2 горошины душистого перца;
- 4 горошины черного перца.
Приготовление:
- Перебираем грибы: если экземпляры молодые, то чистить их не
- обязательно, просто хорошо промываем. Если грибы крупные, то пленочку счищаем, шляпки разрезаем на 2-4 части.
- Отправляем грибы в кастрюлю с водой, ставим на огонь, провариваем 10 минут с момента закипания. В процессе снимаем появившуюся пену, а вместе с ней и весь оставшийся мелкий мусор.
- Затем откидываем грибы на сито, ополаскиваем под проточной водой, пересыпаем в чистую кастрюлю и заливаем свежей водой.
- На этот раз варим грибочки полчаса, отсчет ведем с момента закипания. Затем снова промываем под проточной водой.
- Лавровый лист и зонтики укропа заливаем кипятком на 2 минуты.
- Готовим маринад. Для этого в сотейник с водой засыпаем соль, сахар, пряности, ставим на огонь.
- После закипания закладываем маслята, варим 15 минут.
- В каждую стерильную банку кладем пряности, половину зонтика укропа и нарезанный пластинами чеснок.
- Наполняем емкости грибами, сверху кладем вторую половину зонтика укропа, вливаем уксус, следом кипящий маринад и плотно закручиваем крышками.
Чистить грибы лучше в перчатках, иначе в течение нескольких дней пальцы будут оставаться черными.
МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ ЗА 2 ЧАСА
Предлагаем еще вариант приготовления маринованных маслят. Плюс рецепта в том, что грибы остаются упругими. Маринад универсальный, с ним даже шампиньоны приобретают великолепный вкус. А также маслята можно замариновать на зиму или насладиться вкусной закуской уже через 2 часа.
Ингредиенты:
- 1 кг маслят;
- 400 мл воды;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 г лимонной кислоты;
- 2 лавровых листа;
- 10-12 горошины черного перца;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. зерновой горчицы.
Приготовление:
- Начнем с маринада. Для этого в кастрюлю с водой отправляем соль, сахар, горошины ароматного перца, можно добавить и гвоздику. Обязательно положите еще лимонную кислоту, лавровый лист, нарезанный чеснок и горчицу в зернах.
- Кастрюлю с маринадом ставим на огонь и пока он закипает, чистим маслят.
- В кипящий рассол закладываем грибы, прикрываем крышкой, готовим 20 минут. Не стоит думать, что маринада недостаточно, ведь грибы тоже поделятся своим соком.
- Грибочками наполняем стерильные банки, заливаем маринадом со всеми специями и пряностями.
- Плотно закручиваем крышками и оставляем до полного остывания, накрыв теплым полотенцем.
Для консервации выбирайте одинаковые по размерам грибочки, так как это влияет на текстуру и вкус будущей закуски.
ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ МАРИНОВАННЫХ МАСЛЯТ
Предлагаем очень вкусный и при этом простой рецепт приготовления маринованных маслят. Такой закуской на зиму вы точно останетесь довольны.
Ингредиенты:
- маслята;
- 1 луковица.
- Для маринада на 1 л воды:
- 2 ст. л. соли;
- 1,5 ч. л. сахара;
- 4 горошины черного перца;
- 4 горошины душистого перца;
- 2-3 лавровых листа;
- 4 ст. л. уксуса;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 3-4 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Очищенные и хорошо промытые грибочки вместе с луковицей отправляем в кастрюлю с водой. Варим от момента закипания 30-40 минут, в процессе не забываем снимать пену.
- Затем маслята откидываем на дуршлаг, ополаскиваем и даем стечь лишней жидкости. В это время подготовим маринад.
- В кастрюлю вливаем чистую воду, кладем соль, сахар, нарезанный пластинами чеснок, лавровый лист. Вливаем уксус с маслом, доводим до кипения.
- В кипящий маринад закладываем маслят, даем им покипеть в рассоле 5-7 минут.
- Теперь грибочки сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем крышками.
Мариновать маслята лучше сразу после сбора, ведь хранить их можно не больше суток в прохладном месте, затем они начинают портиться.
ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ НЕОЧИЩЕННЫХ МАРИНОВАННЫХ МАСЛЯТ
Предлагаем вам еще один простой рецепт очень вкусных маринованных маслят. Для консервации выбираем молодые экземпляры, которые не нужно чистить. Но если это уже зрелые грибы, то придется потрудиться.
Ингредиенты:
- маслята;
- 2 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- черный перец горошком;
- душистый перец горошком;
- лавровый лист;
- гвоздика;
- зонтики укропа;
- 50 мл уксуса (9%);
- 2 л воды.
Приготовление:
- Подготовленные маслята пересыпаем в кастрюлю, заливаем водой и даем им закипеть, ждем 5 минут, воду сливаем.
- Грибочки заливаем чистой водой и после закипания засыпаем соль, сахар, кладем все пряности и обязательно добавляем для аромата зонтики укропа.
- Варим маслята в маринаде 25 минут, а затем вливаем уксус и после повторного закипания раскладываем грибочки по банкам, сразу закатываем крышками.
Перед тем как отправить грибы в банки, укроп убираем, иначе он может сократить срок хранения консервации. Вместо свежих веточек можно использовать сушеные семена, их можно оставить.
ЖАРЕНЫЕ МАСЛЯТА НА ЗИМУ
Не всегда хочется маринованных или соленых грибов, а интересно попробовать что-то новенькое. Вот один из таких рецептов — жареные маслята на зиму. Обязательно приготовьте пару банок такой закуски, и вы убедитесь, насколько это вкусно.
Ингредиенты:
- 1-1,2 кг маслят;
- 500 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Маслята чистим, промываем и отвариваем в подсоленной воде в течение 20 минут.
- После откидываем их на дуршлаг, а затем процеженные грибы высыпаем на сухую сковороду, выпариваем всю жидкость.
- Как только вся жидкость испарится, кладем ложку масла, обжариваем в течение 15 минут.
- В это время сливочное масло нарезаем кусочками и отправляем в микроволновку на 3,5 минуты, оно должно закипеть.
- Стерильные банки наполняем обжаренными маслятами и заливаем топленым маслом, используем желтую часть, осадок выливаем.
- Закручиваем банки с грибочками, не переворачиваем, а просто укутываем и оставляем до полного остывания.
Если вам все-таки больше нравятся маринованные маслята, но хочется попробовать заготовку с другим вкусом, то попробуйте приготовить маринад из следующих ингредиентов: зонтики укропа, имбирь, листья смородины или дуба, острый стручковый перец.
ИКРА ИЗ МАСЛЯТ
Еще один вариант разнообразить консервацию — приготовить икру из маслят. Рецепт очень простой, вкусный, и такую закуску заготовить на зиму можно из разных видов грибов.
Ингредиенты:
- 1,5 кг грибов;
- 250 г лука;
- 250 г моркови;
- 3 зубчика чеснока;
- 3 лавровых листа;
- 5 горошин душистого перца;
- 3 -4 ч. л. соли;
- 3-4 ч. л. сахара;
- 100 мл растительного масла;
- 50 мл уксуса (9%).
Приготовление:
- Очищенные грибочки предварительно отвариваем в течение 15 минут, затем хорошо их промываем и варим уже до готовности, залив чистой водой (примерно 30-40 минут).
- Маслята подготовлены, теперь переходим к овощам. Лук и морковь нарезаем произвольными кусочками.
- Овощи вместе с маслятами пропускаем через мясорубку, но по отдельности, не в общую миску.
- В кастрюлю с толстым дном вливаем масло, вначале обжариваем в нем лук в течение 2-3 минут.
- Затем добавляем морковь, перемешиваем, сразу кладем несколько лавровых листов и горошины перца, тушим 5-7 минут до мягкости моркови.
- К готовым овощам закладываем грибы, хорошо все перемешиваем и готовим 15 минут.
- В конце икру солим, также добавляем сахар, измельченный чеснок и уксус, а лавровый лист можно убрать. Выдерживаем икру на плите еще минуту и раскладываем по стерильным банкам, герметично закручиваем крышками.
Для икры можно использовать только ножки грибов, а шляпки замариновать — получится сразу две вкусные грибные закуски.
Маринованные грибы на зиму – любимая для многих закуска, которая идеально подходит для повседневного и праздничного стола. Все предложенные рецепты приготовления очень простые и доступные. Главное — быстро перебрать собранные грибочки, чтобы червивые маслята не испортили «соседей» по лукошку.