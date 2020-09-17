Раскрыта опасность молочных продуктов при похудении

По словам Ковалькова, желающие похудеть люди уделяют особое внимание составу, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов в продуктах. «Кто-то ориентируется на гликемический индекс еды, — отметил он. — Зато такая характеристика, как инсулинемический индекс, чаще всего не учитывается!» — отметил он. Эксперт считает этот показатель не менее важным при составлении программы диетического питания, передает Lenta.ru.

Диетолог привел данные австралийского исследования 1990-х годов и объяснил, что скачок инсулина в организме провоцирует не только еда, насыщенная сахаром и углеводами, но и белковые продукты, особенно молочные и бобовые.

А вот богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызвала быстрого выброса этого гормона