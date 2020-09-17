Шесть незаменимых продуктов для женщин, которые хотят забеременеть

Молочные продукты

Молоко, йогурты и сыры крайне полезны при зачатии. Молочка в диете и до желания завести ребенка должна присутствовать, но сейчас, если хочешь забеременеть, она строго обязательна. Продукты подобного типа положительно сказываются на состоянии женской репродуктивной системы, пишет Medikforum.ru.

Причем нет никакого смысла включать в рацион только маложирные или вовсе обезжиренные продукты, особенно если нужно снизить лишний вес, который может быть проблемой при зачатии. В дневное время нужно включать небольшое количество жирных молочных продуктов – это доказано учеными.

Белковые продукты

Постный животный белок поможет обрести должное количество железа, что важно для повышения фертильности. Согласно исследованиям, при дефиците вещества возможно её снижение, а добавление в диету для желающих забеременеть индейки, курицы и говядины будет способствовать исправлению сложившейся ситуации. Помните, что в отличие от молочки, жирные мясные продукты не принесут пользу. При этом слишком много белка тоже негативно сказывается на зачатии. Не будет лишним раз в неделю животный белок заменять на растительный. Отлично подойдут бобы, тофу или киноа.

Жирная рыба

Лосось, сардины, сельдь, другие виды жирной рыбы положительно влияют на вероятность забеременеть. Это можно объяснить высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Усиливается приток крови к репродуктивным органам, регулируется выработка половых гормонов. Также омега-3 можно получать из семян льна, орехов, тыквенных семечек.

Сложные углеводы

Правильные углеводы являются незаменимыми для женщин, которые хотят забеременеть. К ним относят цельнозерновые, бобы, овощи, фрукты. А вот от белого хлеба, риса, рафинированных хлопьев и сладких лакомств лучше отказаться. Переваривание простых углеводов приводит к увеличению уровня сахара в крови, инсулина в организму, что явно не способствует грамотной выработке репродуктивных гормонов, а также нарушает менструальный цикл.

Устрицы

Повышение потенции и либидо — считается, что это основная функция устриц. Однако они ещё повышают фертильность. Соответственно, возможность забеременеть будет гораздо выше.

Ягоды