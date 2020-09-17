Герцогиня Камилла рассказала о необычных предпочтениях в еде принца Джорджа и принцессы Шарлотты

В разговоре с учениками заведения Камилла рассказала о своих необычных предпочтениях в еде, которые малыши уже успели у нее перенять.

Так, герцогиня Корнуолльская призналась, что ее любимым снеком для перекусов является вовсе не печенье или фрукты, а свежий горох прямо с куста. Причем эту страсть своей бабушки к бобовым полностью разделяют Джордж и Шарлотта.

Признаюсь, мне действительно нравится есть горох прямо с куста в саду! Горох из стручков очень вкусный и сладкий. Я всегда беру своих внуков в сад, где они буквально часами едят горох. Это точно не то, что я любила в их возрасте,

— сообщила Камилла.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта ФОТО: Kirsty O'Connor/PA

Кстати, до этого в эфире кулинарного шоу Masterchef Australia герцогиня Камилла уже рассказывала, что любят есть ее внуки. Так, супруга принца Чарльза призналась, что в ее доме всегда есть кетчуп или протертые помидоры, потому что Джордж и Шарлотта просто обожают приправлять этими соусами любые блюда.

Кстати, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям уже делились вкусовыми пристрастиями своих наследников. Так, герцогиня Кембриджская как-то призналась, что ее старшие дети обожают есть макароны с сыром, а принцесса Шарлотта просто без ума от оливок. Кейт также рассказывала, что они часто готовят всей семьей карри, при этом они с дочерью обычно любят, чтобы блюдо было поострее, в то время как принц Уильям предпочитает делать его менее жгучим.

В семье так трудно готовить карри. У нас всегда есть отдельная порция для детей, в которой нет перца. Уильям любит, чтобы блюдо было приправлено в меру, а вот мы с Шарлоттой любим поострее,