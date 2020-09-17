Как быстро и просто сложить футболки? Проверяем популярные лайфхаки

Предстоит уборка шкафа с одеждой? Чтобы навести порядок в гардеробной, начните с футболок. Пятый канал проверяет народные лайфхаки о том, как сложить их за несколько секунд.
Способ № 1
Лайфхак из Tik Tok выглядит так, будто автор тренировался складывать футболки несколько лет. Нужно мысленно провести вертикальную линию от воротника до края футболки и горизонтальную посередине. Одной рукой возьмите футболку за точку пересечения линий, а другой — соедините верхнюю часть ткани с нижней. Сложите футболку так, чтобы получился квадрат. Получилось с первого раза — лайфхак работает!
Способ № 2
Чтобы сложить футболку по второму лайфхаку, разделите ее на три одинаковых части. Одной рукой возьмите точку на середине третьей линии, а другой соедините верхнюю часть футболки с нижней, прокрутив против часовой стрелки. Встряхните футболку и сложите рукавами внутрь. Звучит сложно, но после тренировки это работает!
Способ № 3
Этим лайфхаком пользуются продавцы в известных магазинах одежды. Положите футболку спиной к вам и сложите рукавами внутрь — так, чтобы рукава не топорщились, и плечи не выглядывали «ушками» из стопки. Нижнюю половину футболки положите на верхнюю, чтобы получился квадрат. С первого раза лайфхак может не сработать — для достижения идеала потребуется несколько попыток. Этот способ работает и для вещей с длинными рукавами, которые нужно просто подогнуть к воротнику.