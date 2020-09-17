Как быстро и просто сложить футболки? Проверяем популярные лайфхаки

Способ № 1

Лайфхак из Tik Tok выглядит так, будто автор тренировался складывать футболки несколько лет. Нужно мысленно провести вертикальную линию от воротника до края футболки и горизонтальную посередине. Одной рукой возьмите футболку за точку пересечения линий, а другой — соедините верхнюю часть ткани с нижней. Сложите футболку так, чтобы получился квадрат. Получилось с первого раза — лайфхак работает!

Способ № 2

Чтобы сложить футболку по второму лайфхаку, разделите ее на три одинаковых части. Одной рукой возьмите точку на середине третьей линии, а другой соедините верхнюю часть футболки с нижней, прокрутив против часовой стрелки. Встряхните футболку и сложите рукавами внутрь. Звучит сложно, но после тренировки это работает!

Способ № 3