Шесть способов для уборки мест, которые всегда трудно почистить

Бачок унитаза

Не все знают, что при уборке санузла не всегда достаточно вымыть внутреннюю часть унитаза. Проблема неприятного запаха или некрасивых разводов может возникать из-за бактерий, которые размножаются внутри бачка. Особенно эта проблема может касаться тех, у кого в доме жесткая и часто ржавая вода.

Бачок унитаза. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Исправить все просто: вам понадобится щетка с жесткой щетиной и пищевая сода. Откройте крышку резервуара, спустите воду в унитазе, чтобы понизить уровень воды в бачке, затем нанесите на щетку соду и тщательно почистите стенки и дно. К сожалению, метод не подойдет подвесным унитазам с инсталляцией, так как до резервуара с водой у такой модели добраться нелегко.

Духовка

Духовка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С жиром и нагаром внутри духовки, особенно если вы не чистили ее давно, может справиться только специальное средство. Не обязательно покупать химию, его можно приготовить дома, используя ингредиенты, которые есть на каждой кухне. Вам понадобятся пищевая сода, столовый уксус и жидкость для мытья посуды. Ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях: смесь должна превратиться в пену. Ее необходимо нанести на все загрязненные поверхности внутри духового шкафа и оставить на три часа. За это время грязь растворится, и ее легко можно будет удалить влажной губкой.

Швы плитки

Плитка - вытянутый гексагон. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Швы между плиткой оттирать губкой или крупной щеткой неудобно — нужно прилагать больше усилий. Для этого проще всего взять старую зубную щетку. Ее щетинки легко проникнут в углубление шва и быстрее очистят грязь. Нанесите на кафель средство для удаления налета или плесени — это зависит от вашей проблемы. Подождите необходимое количество времени, указанное в инструкции к препарату, а затем потрите швы щеткой. По окончании уборки смойте все водой.

Душевая кабина

Душевая. Фото иллюстративное. ФОТО: Марина Пушкарь

Аналогичную схему можно применить к другим местам в ванной, например, щелям душевой кабины, в которых образуется грибок. Зубная щетка поможет вам добраться до них и удалить грязь.

Стены

Восковые мелки. Иллюстративное фото. ФОТО: RICHARD DREW/AP

Во время баловства дети нередко разрисовывают поверхности стен маркерами и ручками. Оттереть их можно с помощью меламиновой губки — бюджетного средства, которое легко найти в любом хозяйственном магазине. Пользоваться ей лучше в резиновых перчатках. Схема действия следующая: намочите губку и потрите испачканные места на стене. Скорее всего, с первого раза не удастся удалить все, поэтому наберитесь терпения.

Жалюзи