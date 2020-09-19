Как сделать макияж из трех средств: лайфхаки визажиста

Поэтому Wday совместно с популярным визажистом, блогером, основательницей online-школы и владелицей студии макияжа в Москве Ириной Голубевой приготовили для вас идею быстрого и трендового макияжа всего из трех продуктов.

Основа любого качественного макияжа — это хорошая кожа. Поэтому мы сделаем упор именно на легкий макияж в модных персиково-розовых тонах.

Для макияжа вам понадобится:

легкая тональная основа (отлично подойдет средство на водной основе);

кремовые румяна;

хайлайтер.

Первый шаг — нанесение тона

Так как у нас есть всего три продукта и отсутствуют кисти, наносить все средства мы будем с помощью пальчиков. Важно: обязательно делать макияж чистыми руками.

Нанесите на кисть руки немного тональной основы, а затем пальцем распределите точечно на коже. Уделите внимание зоне под глазами и T-зоне.

Затем пальцами двух рук похлопывающими движениями «вбейте» тональное средство в кожу. Главное — распределите тон незаметно, так, будто вы наносили его влажным бьюти-блендером.

Второй шаг — нанесение кремовых румян

Их мы будем использовать на трех зонах: щечки, верхнее веко и губы. Кремовые румяна отлично могут заменить нам помаду или тени. Помним, что все продукты наносим только пальцем.

Мои любимые оттенки румян — персиковые или розовые. Они идеально подходят к любой коже и делают ваш макияж свежим, а лицо выглядит отдохнувшим.

Наберите немного продукта на палец, но не наносите сразу на лицо. Оставьте часть средства на кисти рук, а ту часть, которая осталась на пальце, наносите похлопывающими движениями на щечки. С помощью такой техники нанесения макияж получится легким, без грязных пятен.

Совет: если не знаете, куда правильно наносить румяна — улыбнитесь и нанесите его на выступающие «яблочки».

После того как будут готовы щечки, приступайте к глазам.

С помощью пальца нанесите небольшое количество румян на изгиб века и растушуйте его. Советуем нанести продукт одним пальцем, а тушевать чистым. Таким образом у вас получится легкая персиковая/розовая дымка, которая сделает взгляд более выразительным.

Я чаще всего пользуюсь жидким хайлайтером. Его легче наносить, и он компактный, что немаловажно.

Нанесите несколько капель хайлайтера с помощью пипетки на выступающую часть скулы (между внешним углом глаза и щекой), а также под бровь. Распределите средство так, чтобы оно слилось с тоном и румянами. Затем нанесите хайлайтер во внутренний уголок глаз, на кончик носа и над губой.

Четвертый шаг — губы

После того как вы сделали тон, нанесли румяна и хайлайтер, приступим к губам. Главное правило макияжа губ — увлажнение. Старайтесь каждый день наносить бальзам для губ, раз в неделю делать скрабирование, не использовать матовые жидкие помады, которые пересушивают губы.