Плоский живот в 46: Олеся Судзиловская выложила фото-оберег

View this post on Instagram

Всем доброго дня! ☀️ Рубрика #судзибьюти , день совпал с финальными приготовлениями к одному из любимых ежегодных мероприятий - кинофестивалю «Кинотавр». 🎬🌟 Одной из задач летнего отпуска всегда был загар.🙈😄В этом году с этим сложно..., но теперь я знаю, где можно загореть «за секунду»! Уникальное новшество - тростниковый автозагар в невероятно стильном и уютном салоне @darling.nevermind . 🌸 Пилинг,душ, нанесение крема, нанесение самого бронзирующего средства, и даже...припудривание! ☁️ В очередной раз убеждаюсь, что любящие свое дело люди счастливы и способны дарить счастье другим. Спасибо Феоне и Яне, хозяйкам салона! Спасибо Кристине, мастеру, оказавшейся такой же дотошной, перфекционисткой, как я сама.😄Строго, неравнодушно отследила весь процесс, не позволила мне ни лишнего движения, ни вздоха😅- и вот он - ровный загар золотистого оттенка готов! Все, что так необходимо: 1) быстро(45/60 мин); 2) держится долго (10/14 дней); 3) естественный тон. Проявляется через 8/10 часов, необходимо постоянное увлажнение кожи (дольше сохраните насыщенность цвета, специальный крем указала на фотографии), спорт/массаж/бани -на следующий день. В салоне также можно сделать профессиональный массаж лица и тела - впечатлениями об этом поделюсь чуть позднее.💆🏼‍♀️😉 Ну, а я на низком старте!☺️👱🏽‍♀️✈️ #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress #sudzibeauty #darlingnevermind #безвредныйзагар #тростниковыйзагар #suntan #tan #загар #красота #бьютиблог #beautyblog #recommended