Плоский живот в 46: Олеся Судзиловская выложила фото-оберег

Звезда всегда старается идеально выглядеть. Ведь недаром ее называют одной из самых красивых российских актрис! Олеся часто делится различными бьюти-секретами и даже завела собственную рубрику. Она в микроблоге рассказывает, какие маски для лица действительно помогают, как быстро привести себя в порядок и безопасно сбросить лишний вес Wday.ru .

Надо сказать, что звезда смогла сохранить идеальное состояние кожи и рельеф тела после двух родов. Напомним, в январе 2009 года у нее появился сын Артем, а в 2016-м — Майк. Отцом обоих мальчишек стал бизнесмен Сергей Дзебань. Судзиловская не раз признавалась, что красота — это большая работа над собой. Поэтому она тратит много времени на уход за внешностью. Самое главное, по словам Олеси, следить за шеей и зоной декольте. Ведь именно они выдают возраст. Во-первых, нельзя пренебрегать увлажняющими средствами. Во-вторых, не надо забывать про ручной массаж. В-третьих, необходима регулярность.