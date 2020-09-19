Пять бьюти-трендов из TikTok, которым лучше не следовать

В TikTok можно найти практически все: от медсестер, танцующих в медицинских масках и халатах, и 60-секундных веганских рецептов тако до «говорящих» собак и кошек. Однако, как в инстаграме и на YouTube, неизменно популярны видео с советами how-to, особенно те, которые касаются красоты и ухода за собой. Здесь расскажут, как нарисовать идеальные стрелки и подобрать идеальный оттенок красной помады. Эти два бютихака полезны, спору нет, но, к сожалению, некоторые советы пользователей сети можно смело назвать вредными. Мы показали самые популярные бьютихаки Юлии Самойловой, врачу-косметологу, дерматологу и эксперту компании AMI Beauty, которая прокомментировала каждый из них, пишет Spletnik.ru.

Использовать солнцезащитный крем для контурирования

Видео с тегом #sunscreencontouring собирают миллионы просмотров. По сути, хитрость состоит в том, чтобы наносить солнцезащитный крем только на выступающие части лица, избегая скул и крыльев носа. Таким образом получается «естественный контуринг» после пребывания на солнце — загорят только выступающие области.

Мнение эксперта

Если 3—4 дня наносить крем с SPF на лицо локально — например, только на спинку носа, подбородок и подскуловую зону, ничего страшного не случится. Но и видимого эффекта контуринга добиться вряд ли удастся. А вот если щеки, крылья носа и центр лба оставлять без защиты дольше, то опасность появления пигментации и расширенных пор в этих зонах повышается. Зачем рисковать, если контуринг легко создать за пять минут с помощью бронзирующей пудры или автозагара?

Делать маски для лица своими руками (особенно из цитрусовых)

Handmade-маски из ингредиентов, найденных на кухне, также популярны в приложении. Нет ничего плохого в том, чтобы смешать немного авокадо и йогурта и нанести на лицо, но подобная смесь становится не такой полезной при добавлении любого цитрусового сока. Естественный pH кожи составляет от 4,7 до 5,7, в то время как у сока цитрусовых — около 2, поэтому нанесение их на кожу нарушает ее естественную защитную функцию и может вызвать развитие определенных типов бактерий, которые могут спровоцировать появление прыщей.

Мнение эксперта

Домашние маски действительно могут быть хороши, но если у вас чувствительная кожа, выбирать ингредиенты нужно тщательно. При этом самодельные маски из цитрусовых, якобы освежающие тон лица, под запретом для всех. Соки лайма, лимона, апельсина содержат довольно агрессивные фруктовые кислоты, которые работают как пилинг. Когда вы их наносите, происходит химическое повреждение кожи, что вызывает ее покраснение, раздражение, шелушение. Во время этого процесса ухудшается иммунитет кожи, образуются свободные радикалы, провоцирующие ее старение, повышается вероятность пигментации, может нарушиться работа сальных желез и, следовательно, возрастает риск появления черных точек.

Делать домашние скрабы для лица (из пищевой соды, кофе, меда)