Очень вкусный пирог с творожными шариками
Предлагаем приготовить вкусный и полезный пирог. Состав у лакомства не сложный, а вкус будет бесподобный, пишет Justcoolidea.ru.
Ингредиенты
Для шариков:
— 300 гр. творога (1% жирности)
— 3 яичных желтка
— 80 гр. сахара
— 60 гр. кокосовой стружки
— 4 ст. л. крахмала
Для теста:
— 5 яиц
— 50 гр. сахара
— 60 гр. шоколада
— 3 ст. л. муки
— 3 ст. л. крахмала
— 4 ст. л. какао
— ½ ч. л. соли
— 3 упак. ванильного сахара
— ½ ч. л. разрыхлителя
Приготовление шариков
Для начала нужно приготовить творожные шарики. Берем все ингредиенты по рецепту и смешиваем: творог, яичные желтки, сахар, кокосовую стружку и крахмал. Тщательно перемешиваем и из полученной однородной массы лепим шарики (около трех сантиметров в диаметре).
Приготовление теста
Берем яйца, отделяем желтки и взбиваем их с сахаром до получения гладкой и светлой смеси. Затем нужно растопить шоколад и добавить его к желткам с сахаром. В получившуюся массу мы добавляем оставшиеся ингредиенты: крахмал, разрыхлитель, соль, муку и какао. Все тщательно перемешиваем.
Теперь перемешиваем белки с 50 гр. сахара. Эту смесь очень аккуратно вносим сверху вниз, пока две массы не соединятся.
Выпекание
Емкость для выпекания покрываем пергаментной бумагой, выкладываем шарики и заливаем шоколадной массой.
Выпекаем при 190 градусах 40-45 минут. Готовый пирог можно полить шоколадной глазурью (чтобы она застыла – убрать блюдо в холодильник на 15 минут).
Пирог очень вкусный! Равнодушных к вкусному лакомству не останется! Приятного аппетита!