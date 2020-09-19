Очень вкусный пирог с творожными шариками

Ингредиенты

Для шариков:

— 300 гр. творога (1% жирности)

— 3 яичных желтка

— 80 гр. сахара

— 60 гр. кокосовой стружки

— 4 ст. л. крахмала

Для теста:

— 5 яиц

— 50 гр. сахара

— 60 гр. шоколада

— 3 ст. л. муки

— 3 ст. л. крахмала

— 4 ст. л. какао

— ½ ч. л. соли

— 3 упак. ванильного сахара

— ½ ч. л. разрыхлителя

Приготовление шариков

Для начала нужно приготовить творожные шарики. Берем все ингредиенты по рецепту и смешиваем: творог, яичные желтки, сахар, кокосовую стружку и крахмал. Тщательно перемешиваем и из полученной однородной массы лепим шарики (около трех сантиметров в диаметре).

Приготовление теста

Берем яйца, отделяем желтки и взбиваем их с сахаром до получения гладкой и светлой смеси. Затем нужно растопить шоколад и добавить его к желткам с сахаром. В получившуюся массу мы добавляем оставшиеся ингредиенты: крахмал, разрыхлитель, соль, муку и какао. Все тщательно перемешиваем.

Теперь перемешиваем белки с 50 гр. сахара. Эту смесь очень аккуратно вносим сверху вниз, пока две массы не соединятся.

Выпекание

Емкость для выпекания покрываем пергаментной бумагой, выкладываем шарики и заливаем шоколадной массой.

Выпекаем при 190 градусах 40-45 минут. Готовый пирог можно полить шоколадной глазурью (чтобы она застыла – убрать блюдо в холодильник на 15 минут).