Как растянуть джинсы: девять проверенных способов

Джинсы вот уже на протяжении десятилетий не выходят из моды. Их с удовольствием носят и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины. Они пользуются популярностью благодаря своей практичности и долговечности, но, правда, иногда садятся после стирки. Или, бывает, влюбившись в определенную модель в магазине, вы просто не можете уйти оттуда без них, пусть даже размер не ваш, и покупаете обновку, которая мала, пишет Wday.ru.

Первый способ, как растянуть джинсы, — спортивный

Надеваете джинсы и выполняете в них комплекс простых упражнений, таких как приседания, махи ногами, велосипед, а если умеете, то даже шпагат.

Способ второй — мокрый

Чтобы растянуть джинсовую ткань, ее надо замочить, лучше на себе. Наберите в ванну теплой воды, наденьте джинсы и сядьте в нее на 15 минут, одновременно оттягивая руками места, где джинсы вам узки или жмут. С помощью махрового полотенца удалите лишнюю воду с ткани и сделайте приседания, а затем досушите их на сушилке в расправленном виде.

Способ третий — орошение

Залейте в пульверизатор теплую воду, расстелите на полу или столе клеенку, положите на нее джинсы и обильно увлажните ткань в проблемных зонах.

Способ четвертый — поглаживание

Растянуть джинсы можно, проглаживая их утюгом с паром. Существует мнение, что брюки из стретчевой ткани можно увеличить таким способом на целый размер. Всего-то и надо, что отпарить и прогладить проблемные зоны, одновременно растягивая ткань в этих местах руками.

Способ пятый — разнашивание

Тесные джинсы можно надеть и застегнуть лежа и попробовать провести в них целый день, стараясь все время быть в движении и выполнять различные физические упражнения. К вечеру ткань примет форму тела.

Способ шестой — удлиняющий

Вернуть прежнюю длину джинсам поможет простое упражнение — намочите ткань, встаньте ногами на пояс штанов, а брючины зажмите кулаками и со всей силы тяните их вверх.

Способ седьмой — алкогольный

Замочите севшую джинсовую ткань в специальном растворе на 40 минут, отожмите, расправьте и просушите.

Готовим раствор: 1 ст. ложку водки, 3 ст. ложки нашатырного спирта смешать с 5 литрами теплой воды.

Способ восьмой — инструментальный

Растянуть тесные джинсы поможет портновский расширитель, который можно приобрести в специализированном магазине.

Действовать следует по алгоритму:

смочите пояс изделия,

застегните молнию и пуговицы,

вставьте расширитель в пояс и увеличьте его длину до нужного размера,

удалите изделие после высыхания ткани.

Вместо магазинного расширителя можно использовать пластиковые бутылки или туго свернутое одеяло.

Способ девятый — радикальный