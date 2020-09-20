Как растянуть джинсы: девять проверенных способов

Купили джинсы на размер меньше в надежде, что скинете лишние килограммы, но процесс похудения затянулся? Есть надежные способы растянуть джинсы и не ждать долгожданного дня Х.
Джинсы вот уже на протяжении десятилетий не выходят из моды. Их с удовольствием носят и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины. Они пользуются популярностью благодаря своей практичности и долговечности, но, правда, иногда садятся после стирки. Или, бывает, влюбившись в определенную модель в магазине, вы просто не можете уйти оттуда без них, пусть даже размер не ваш, и покупаете обновку, которая мала, пишет Wday.ru.
Первый способ, как растянуть джинсы, — спортивный
Надеваете джинсы и выполняете в них комплекс простых упражнений, таких как приседания, махи ногами, велосипед, а если умеете, то даже шпагат.
Способ второй — мокрый
Чтобы растянуть джинсовую ткань, ее надо замочить, лучше на себе. Наберите в ванну теплой воды, наденьте джинсы и сядьте в нее на 15 минут, одновременно оттягивая руками места, где джинсы вам узки или жмут. С помощью махрового полотенца удалите лишнюю воду с ткани и сделайте приседания, а затем досушите их на сушилке в расправленном виде.
Способ третий — орошение
Залейте в пульверизатор теплую воду, расстелите на полу или столе клеенку, положите на нее джинсы и обильно увлажните ткань в проблемных зонах.
Способ четвертый — поглаживание
Растянуть джинсы можно, проглаживая их утюгом с паром. Существует мнение, что брюки из стретчевой ткани можно увеличить таким способом на целый размер. Всего-то и надо, что отпарить и прогладить проблемные зоны, одновременно растягивая ткань в этих местах руками.
Способ пятый — разнашивание
Тесные джинсы можно надеть и застегнуть лежа и попробовать провести в них целый день, стараясь все время быть в движении и выполнять различные физические упражнения. К вечеру ткань примет форму тела.
Способ шестой — удлиняющий
Вернуть прежнюю длину джинсам поможет простое упражнение — намочите ткань, встаньте ногами на пояс штанов, а брючины зажмите кулаками и со всей силы тяните их вверх.
Способ седьмой — алкогольный
Замочите севшую джинсовую ткань в специальном растворе на 40 минут, отожмите, расправьте и просушите.
Готовим раствор: 1 ст. ложку водки, 3 ст. ложки нашатырного спирта смешать с 5 литрами теплой воды.
Способ восьмой — инструментальный
Растянуть тесные джинсы поможет портновский расширитель, который можно приобрести в специализированном магазине.
Действовать следует по алгоритму:
смочите пояс изделия,
застегните молнию и пуговицы,
вставьте расширитель в пояс и увеличьте его длину до нужного размера,
удалите изделие после высыхания ткани.
Вместо магазинного расширителя можно использовать пластиковые бутылки или туго свернутое одеяло.
Способ девятый — радикальный
Растянуть штаны можно с помощью вставок. Подберите ткань по цвету и фактуре, напоминающую джинсы, и сделайте из нее лампасы. Если рукодельничать не умеете, лучше обратиться за помощью к профессиональной швее.