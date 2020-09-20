Бульонные кубики: как приготовить в домашних условиях?

Бульонный кубик - швейцарское ноу-хау, которое впервые увидело мир в 1882 году. С тех пор технология приготовления кубиков несколько изменилась, однако назначение осталось прежним - приготовить вкусное и сытное блюдо на основе бульона без затрат времени на его варку.
Недорогие бульонные кубики прежде были отличной альтернативой натуральным бульонам - далеко не каждая семья могла позволить себе мясо из-за его дороговизны. Сегодня эта проблема не столь критична, и популярность бульонных кубиков пошла на спад. К тому же выяснилось, что сухой, спрессованный концентрат бульона не отличается ни пользой, ни натуральностью. Единственные преимущества - экономия времени и простота использования. Как приготовить натуральные бульонные кубики в домашних условиях, расскажет Ivona.
Чтобы его приготовить вам понадобится:
1 кг курицы, свинины, говядины, баранины, грибов или рыбы - выбирайте на ваш вкус. Важно чтобы мясо и рыба были с костями - они отвечают за наваристость бульона.
2 репчатых лука
1 морковь
2-3 лавровых листа
5-7 горошин черного перца
4 л чистой воды соль по вкусу
Приготовление: 1. Мясо, грибы или рыбу вымыть, положить в кастрюлю, залить чистой водой. Довести до кипения. 2. Снять пену, чтобы бульон был прозрачным. 3. В кипящий бульон заложить овощи и специи. Довести до кипения. Уменьшить огонь до среднего, варить под прикрытой крышкой 2 часа. 4. Снять с огня, дать бульону остыть, вынуть все овощи и мясо с костями, процедить в другую кастрюлю. 5. Поставить на огонь и уваривать еще около часа. Объем жидкости сократится вдвое. Бульон приобретет консистенцию сиропа. 6. Снять бульон с огня, дать остыть, поставить в холодильник на 1-2 часа. 7. Снять с поверхности бульона жирную пленку.
Как приготовить замороженный кубик
Когда бульон готов, холодным разлить его в форму для льда и поставить в холодильник на 3-5 часов. Когда он замерзнет, достать кубики из формы, каждый обернуть в пищевую пленку. Хранить в морозильной камере.
Использовать по мере необходимости. Повторной заморозке бульонный кубик не подлежит.
Как приготовить бульонный кубик в желе
После того, как с бульона сняли жирную пленку, его необходимо вылить в сковороду или противень, застеленный пергаментом или пищевой пленкой. В таком виде его необходимо отправить в холодильник на ночь. Бульон застынет и приобретет желейную консистенцию. Разрезать желе на отдельные кусочки, каждый завернуть в пищевую пленку. Такие кубики можно хранить в пластиковом пакете или контейнере в холодильнике до 2 месяцев, в морозильной камере - до года.