Бульонные кубики: как приготовить в домашних условиях?

Недорогие бульонные кубики прежде были отличной альтернативой натуральным бульонам - далеко не каждая семья могла позволить себе мясо из-за его дороговизны. Сегодня эта проблема не столь критична, и популярность бульонных кубиков пошла на спад. К тому же выяснилось, что сухой, спрессованный концентрат бульона не отличается ни пользой, ни натуральностью. Единственные преимущества - экономия времени и простота использования. Как приготовить натуральные бульонные кубики в домашних условиях, расскажет Ivona.

Чтобы его приготовить вам понадобится:

1 кг курицы, свинины, говядины, баранины, грибов или рыбы - выбирайте на ваш вкус. Важно чтобы мясо и рыба были с костями - они отвечают за наваристость бульона.

2 репчатых лука

1 морковь

2-3 лавровых листа

5-7 горошин черного перца

4 л чистой воды соль по вкусу

Приготовление: 1. Мясо, грибы или рыбу вымыть, положить в кастрюлю, залить чистой водой. Довести до кипения. 2. Снять пену, чтобы бульон был прозрачным. 3. В кипящий бульон заложить овощи и специи. Довести до кипения. Уменьшить огонь до среднего, варить под прикрытой крышкой 2 часа. 4. Снять с огня, дать бульону остыть, вынуть все овощи и мясо с костями, процедить в другую кастрюлю. 5. Поставить на огонь и уваривать еще около часа. Объем жидкости сократится вдвое. Бульон приобретет консистенцию сиропа. 6. Снять бульон с огня, дать остыть, поставить в холодильник на 1-2 часа. 7. Снять с поверхности бульона жирную пленку.

Как приготовить замороженный кубик

Когда бульон готов, холодным разлить его в форму для льда и поставить в холодильник на 3-5 часов. Когда он замерзнет, достать кубики из формы, каждый обернуть в пищевую пленку. Хранить в морозильной камере.

Использовать по мере необходимости. Повторной заморозке бульонный кубик не подлежит.

Как приготовить бульонный кубик в желе