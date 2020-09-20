Дурная привычка: чем может быть опасен гель-лак

Поход к мастеру

Наносить гель-лак самостоятельно решится не каждая девушка. Процедура требует предельной аккуратности и крепких нервов — за маникюром придется просидеть не один час, пишет Womanhit.ru.

Но если вашими собственными кусачками и пилочками пользуетесь только вы, на маникюр в салон приходят несколько десятков клиентов. Здесь и кроется опасность: не все мастера добросовестно дезинфицируют инструменты и отказывают в услуге клиенткам с грибком. Очевидно, что после такого маникюра грибковые споры могут оказаться и на ваших ногтях. Заболевание не из приятных — ногти выглядят не эстетично, а на лечение уйдет много времени и денег.

Техника нанесения

Процесс покрытия ногтя гель-лаком состоит из нескольких этапов. Если в самом начале при нанесении базы на ногтевую пластину останутся пустоты или поверхность ногтя будет плохо обеззаражена, из-за попадания влаги и грязи может развиться грибок. Лучше записаться на маникюр к сертифицированному мастеру, который наверняка знает, как правильно наносить лак.

Состав лака

Долговечность покрытию обеспечивают химические элементы, входящие в состав лака. Эти вещества чужды нашему организму и потому могут негативно повлиять на здоровье. Наиболее токсичными считаются толуол, дибутилфталат и формальдегид. Толуол может вызвать почечную недостаточность, дибутилфталат — нарушение репродуктивной функции, а формальдегид — аллергические реакции. Кстати, клиентки часто жалуются мастерам на аллергию от гель-лака. Профессионалы рекомендуют отказаться от долговечного покрытия, если после маникюра подушечки пальцев воспалились. Чаще всего аллергия, проявившаяся один раз, появляется снова после очередного похода в салон.

Сушка в лампе

В процессе сушки лака руки подвергается ультрафиолетовому излучению, что может спровоцировать развитие рака кожи, появление пигментных пятен и ускорение старения. Кроме того, лучи вызывают чрезмерное высыхание ногтя и повышают его чувствительность. Это может привести к онихолизису — отслоению ногтя от ложа.

Снятие

При замачивании ногтей в средстве для снятия гель-лака кожа сильно высушивается. Кроме того, когда покрытие размокает, мастер вручную соскабливает лак с ногтя. Процесс размягчения происходит неравномерно, поэтому в некоторых местах для удаления покрытия приходится применять дополнительные усилия. Все это травмирует ногтевую пластину.