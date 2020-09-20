Ем и сплю: какой продукт не прибавит вам килограммов перед сном

Аппетит просыпается не во время еды, а перед сном. Об этом знает каждая девушка, и особенно страдают те, кто следит за фигурой. Однако даже в такой ситуации, когда, казалось бы, проще не есть, можно найти выход. Мы собрали безопасные для фигуры перекусы, однако все же не стоит сильно увлекаться. Сохраняйте в закладки и не делитесь с подругами!
Творожное авокадо
Да-да, вы все правильно поняли — их можно смешивать. Авокадо сам по себе калорийный продукт, однако практически безвредный для фигуры в любое время суток. В твороге содержится казеин, который обеспечивает ощущение сытости на несколько часов вперед. Совмещая эти два продукта вы не только обогащаете организм минералами и полезными соединениями, но и надолго справляетесь с чувством голода, пишет Womanhit.ru.
Молоко (шоколадное)
Может показаться, что шоколадное молоко — калорийный десерт, который не даст ничего, кроме складок на боках, и все же диетологи практически в один голос утверждают, что подобный напиток напротив сжигает все лишнее. В молоке содержится кальций и витамин D, которые невероятно важны для правильного функционирования всех систем нашего организма. Не нужно покупать готовый продукт, где наверняка буде немалая доза сахара, сделайте его сами, добавив в молоко порошок какао.
Тунец
Один из самых полезных морепродуктов, заслуживших доверие большинства спортсменов. Все дело в высоком содержании белка и других полезных соединений, которые положительно влияют на наше физическое и психологическое здоровье. Вы можете съесть порцию рыбы в консервированном виде или же приготовить полезный салат. В любом случае, любой перекус должен происходить не позже, чем за два часа до сна, иначе польза быстро превратится во вред.
Миндаль
Полезнейший и любимый многими натуральный перекус. Миндальный орех помогает бороться со слабостью в мышцах и даже немного облегчает психологическое напряжение. Диетологи считают миндаль жиросжигающим продуктом и многие, уверены, согласятся. Почему бы не заменить углеводы в виде злаковых батончиков на полезный орех? И еще раз — не увлекайтесь, орехи довольно тяжело перевариваются, а потому не превышайте норму в 30 гр. в сутки.