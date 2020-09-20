Ем и сплю: какой продукт не прибавит вам килограммов перед сном

Творожное авокадо

Да-да, вы все правильно поняли — их можно смешивать. Авокадо сам по себе калорийный продукт, однако практически безвредный для фигуры в любое время суток. В твороге содержится казеин, который обеспечивает ощущение сытости на несколько часов вперед. Совмещая эти два продукта вы не только обогащаете организм минералами и полезными соединениями, но и надолго справляетесь с чувством голода, пишет Womanhit.ru.

Молоко (шоколадное)

Может показаться, что шоколадное молоко — калорийный десерт, который не даст ничего, кроме складок на боках, и все же диетологи практически в один голос утверждают, что подобный напиток напротив сжигает все лишнее. В молоке содержится кальций и витамин D, которые невероятно важны для правильного функционирования всех систем нашего организма. Не нужно покупать готовый продукт, где наверняка буде немалая доза сахара, сделайте его сами, добавив в молоко порошок какао.

Тунец

Один из самых полезных морепродуктов, заслуживших доверие большинства спортсменов. Все дело в высоком содержании белка и других полезных соединений, которые положительно влияют на наше физическое и психологическое здоровье. Вы можете съесть порцию рыбы в консервированном виде или же приготовить полезный салат. В любом случае, любой перекус должен происходить не позже, чем за два часа до сна, иначе польза быстро превратится во вред.

Миндаль