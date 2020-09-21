Как работать 24/7 и выглядеть отдохнувшей: секреты модели

Участие в шоу, многочасовые съемки, частые перелеты — у моделей бешеный ритм жизни. И при этом им всегда удается выглядеть свежо. Своими лайфхаками с Wday.ru поделилась американская модель с русскими корнями Эллен Александер.
Модель, певица и актриса Эллен Александер снимается для обложек популярных изданий, участвует в телешоу, пишет песни, снимается в кино. В ее графике практически нет выходных дней, а между проектами не бывает перерывов. И при этом девушка, как и любая модель, обязана хорошо выглядеть. Специально для читательниц Wday.ru она рассказала о своих секретах, которые помогают ей оставаться бодрой и свежей 24/7.
1. Строгий режим питания
Модели потребляют примерно 1300 калорий в день. Это экстремальное самоограничение, на которое обычной женщине стоит идти только в чрезвычайной ситуации — когда надо быстро сбросить вес. Но зато сам рацион можно рекомендовать всем. Это низкоуглеводная диета, богатая белками и жирами. Благодаря ей можно избавиться от лишних килограммов.
Ежедневное меню состоит из нежирной курицы, говядины или рыбы (их можно заменять двумя-тремя яйцами). Иногда можно съесть 1/2 стакана чечевицы или нута, немного коричневого риса, батата или киноа.
Запрещены молочные продукты, алкоголь, сахар, глютеносодержащие продукты, сладкие фрукты (кроме ягод) и овощи, которые растут под землей и которые труднее переваривать.
Зато можно и нужно съедать за один прием пищи две столовые ложки масла (кокосового, сливочного или оливкового) или одно авокадо. И, конечно, необходимо поддерживать водный баланс в организме. Модели пьют больше 2 литров жидкости в день, что позволяет сохранять кожу красивой и сияющей.
Примерное меню модели
Завтрак: зеленый смузи или омлет из одного яйца со шпинатом и курицей.
Обед: овощной салат и нежирная говядина.
Перекус: орехи или ягоды.
Ужин: овощи на пару, киноа и белая рыба.
2. Тренировки
У моделей режим тренировок схож с расписанием занятий профессиональных спортсменов. Перед шоу или важной съемкой приходится заниматься шесть раз в неделю минимум по часу. В основном это тяжелая атлетика и кардио. Благодаря этому тело выглядит стройным и подтянутым, любая одежда сидит хорошо.
Но не обязательно себя изнурять спортом, особенно если нет цели превращаться в фитоняшку. Чтобы поддерживать себя в форме, многие модели занимаются йогой или интенсивной ходьбой. А идеальный вариант для теплого времени года и межсезонья — езда на велосипеде 5 раз в неделю по 45 минут. Любые занятия (кроме активного лежания на диване) повышают выносливость организма. Поэтому после тяжелого дня у модели есть силы улыбаться и ходить на мероприятия.
План тренировок модели на неделю
День 1. Прыжки со скакалкой на большой скорости в течение 10–20 минут.
День 2. Бег и силовая тренировка.
День 3. Фитнес-бокс и кардиотренировка.
День 4. Фитнес-бокс и упражнения для пресса.
День 5. Бег и силовая тренировка.
День 6. Бег или прыжки со скакалкой.
День 7. Отдых.
3. Уход за лицом и нанесение макияжа
Модели периодически выкладывают селфи без фильтров, на которых выглядят так, будто только что вернулись с курорта. Конечно, не у всех моделей идеальная кожа. Но все они пользуются уходовой косметикой и ходят в салон не реже раза в месяц. Девушкам до 25-30 лет рекомендованы фруктовые пилинги, очищающие маски, дарсонвализация, чистка или безынъекционная биоревитализация. Те, кому за 30, поддерживают кожу с помощью мезотерапии, плазмолифтинга, массажа, лазерного омоложения.
Но, конечно, существуют и другие способы сохранять красоту и молодость лица. Чтобы подтянуть кожу, стоит делать простые комплексы упражнений для лица: фейсбилдинг творит чудеса. Кроме того, сохранять цветущий вид помогают витаминные комплексы и натуральные масла.
Что касается макияжа, то для выхода на улицу модели не делают боевой раскрас, а стараются выглядеть максимально естественно. Из декоративной косметики в повседневной жизни они используют легкие BB- или СС-кремы, чтобы добиться ровного цвета лица и заодно увлажнить кожу. Для акцентов достаточно румян и блеска для губ.
Что обязательно есть в косметичке модели:
- Термальная вода для лица.
- Патчи от мешков под глазами.
- Гель для кожи вокруг глаз.
- Маска-отдых для лица и паровая маска для глаз.
- Матирующие салфетки.
- Гель-стик от прыщей и высыпаний.
- Солнцезащитный крем.
- Гигиеническая помада.
4. Здоровые волосы
Завивки, начесы, окрашивания нестойкими красками — чего только не терпят модели перед подготовкой к съемкам. Но даже после многочисленных сушек и укладок их волосы все равно выглядят здоровыми и блестящими. Как им это удается?
Они выбирают простые в уходе стрижки и не экономят на шампунях (и вообще стараются пореже мыть голову). В обычной жизни модели стараются не использовать укладочные средства, а в жаркое время года обязательно наносят солнцезащитные спреи — благодаря им волосы не выгорают и кончики меньше секутся. И, конечно, не стоит забывать о салонных процедурах: ламинирование, ботокс, экранирование и другие. Они позволяют быстро добиться ухоженного внешнего вида.
План по восстановлению волос
День 1. Замена расчески на гребенку.
День 2. Стрижка (чтобы убрать сеченные кончики).
День 3. Массаж головы.
День 4. Ночная маска-комфорт.
День 5. Масло для кончиков волос.
День 6. Сыворотка для кожи головы или волос (в зависимости от проблемы).
День 7. Массаж головы.