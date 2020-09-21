Как работать 24/7 и выглядеть отдохнувшей: секреты модели

Модель, певица и актриса Эллен Александер снимается для обложек популярных изданий, участвует в телешоу, пишет песни, снимается в кино. В ее графике практически нет выходных дней, а между проектами не бывает перерывов. И при этом девушка, как и любая модель, обязана хорошо выглядеть. Специально для читательниц Wday.ru она рассказала о своих секретах, которые помогают ей оставаться бодрой и свежей 24/7.

1. Строгий режим питания

Модели потребляют примерно 1300 калорий в день. Это экстремальное самоограничение, на которое обычной женщине стоит идти только в чрезвычайной ситуации — когда надо быстро сбросить вес. Но зато сам рацион можно рекомендовать всем. Это низкоуглеводная диета, богатая белками и жирами. Благодаря ей можно избавиться от лишних килограммов.

Ежедневное меню состоит из нежирной курицы, говядины или рыбы (их можно заменять двумя-тремя яйцами). Иногда можно съесть 1/2 стакана чечевицы или нута, немного коричневого риса, батата или киноа.

Запрещены молочные продукты, алкоголь, сахар, глютеносодержащие продукты, сладкие фрукты (кроме ягод) и овощи, которые растут под землей и которые труднее переваривать.

Зато можно и нужно съедать за один прием пищи две столовые ложки масла (кокосового, сливочного или оливкового) или одно авокадо. И, конечно, необходимо поддерживать водный баланс в организме. Модели пьют больше 2 литров жидкости в день, что позволяет сохранять кожу красивой и сияющей.

Примерное меню модели

Завтрак: зеленый смузи или омлет из одного яйца со шпинатом и курицей.

Обед: овощной салат и нежирная говядина.

Перекус: орехи или ягоды.

Ужин: овощи на пару, киноа и белая рыба.

2. Тренировки

У моделей режим тренировок схож с расписанием занятий профессиональных спортсменов. Перед шоу или важной съемкой приходится заниматься шесть раз в неделю минимум по часу. В основном это тяжелая атлетика и кардио. Благодаря этому тело выглядит стройным и подтянутым, любая одежда сидит хорошо.

Но не обязательно себя изнурять спортом, особенно если нет цели превращаться в фитоняшку. Чтобы поддерживать себя в форме, многие модели занимаются йогой или интенсивной ходьбой. А идеальный вариант для теплого времени года и межсезонья — езда на велосипеде 5 раз в неделю по 45 минут. Любые занятия (кроме активного лежания на диване) повышают выносливость организма. Поэтому после тяжелого дня у модели есть силы улыбаться и ходить на мероприятия.

План тренировок модели на неделю

День 1. Прыжки со скакалкой на большой скорости в течение 10–20 минут.

День 2. Бег и силовая тренировка.

День 3. Фитнес-бокс и кардиотренировка.

День 4. Фитнес-бокс и упражнения для пресса.

День 5. Бег и силовая тренировка.

День 6. Бег или прыжки со скакалкой.

День 7. Отдых.

3. Уход за лицом и нанесение макияжа