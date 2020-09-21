Десять причин, почему он никогда не пишет первым, но всегда отвечает

Частая ситуация в психологической практике — когда женщина под влиянием своих чувств не оценивает реальную картину происходящего. И за отсутствием мужской инициативы видит только отрицательные моменты. Так ли это на самом деле? А есть ли иные варианты, по которым мужчина молчит сам, но, как только вы проявляете инициативу, готов реагировать на вас и делает это искренне?
Безусловно, женщинам тяжелее, чем мужчинам. Ведь общество давит, и есть такие постулаты, как «если бы захотел, написал!», «если бы ты была нужна, уже бы завертелся куда-то позвал». Таким образом мужчина получается каким-то «злым гением», который только «пудрит мозги», а вы ему «абсолютно безразличны». И только заглянув в психологические аспекты этого вопроса, можно делать выводы о странном мужском поведении, пишет Wday.
Так почему он не пишет первым на самом деле?
1. Мужчина не уверен в ваших и своих чувствах
Мужчины крайне аккуратны в отношениях, и, если нет четкого понимания, что вы подаете достаточные сигналы для сближения, он предпочтет промолчать и не совершать никаких гусарских поступков. А если есть еще и травматический опыт развода и расставания, то мужчина будет избегать вообще отношений и осторожничать, даже игнорировать вас. Несмотря на то, что вы ему можете быть крайне симпатичны.
2. Прошлый опыт и/или ваше резкое поведение
Ваше неосторожное высказывание может вашего мужчину навсегда заблокировать от инициативы. Зачем лезть туда, где может «рвануть» в любой момент? Мужчины очень бережно относятся к своим делам сердечным. И от малейшего резкого шороха предпочитают уходить, не оглядываясь. И лучше это делать на старте, чем позже, когда уже ты по уши в серьезности и отношениях.
3. Вы не внушаете ему доверия и просто вызываете опасения
Причины могут быть разными: от вашего близкого окружения, которому вы сможете все изложить в подробностях, чего мужчине не хотелось бы, до просто откровенного женского высокомерия и высмеивания мужских поступков. Удивительно, но женщины иногда, защищаясь, иронизируют и жестко шутят. А у мужчин это вызывает одну реакцию: отойти подальше, наблюдая со стороны. И если она сама появляется, тогда он готов отвечать.
4. Мужчина не рассматривает вариант долгосрочных отношений
Не с вами конкретно, а в принципе для себя в конкретный период. Таким образом он снимает с себя всякую ответственность своим молчанием. И если вы справляетесь сама, он дружелюбен и вежлив, только не готов изменить свое решение.
5. Мужчина обижен
Или расстроен, не согласен с чем-то и своим молчанием пытается показать вам свою независимость и даже дистанцию от вас. При этом ваше появление смягчает его сердце. И ваша инициатива регулирует все натянутые эмоции. Поэтому он сам не пишет, а вам отвечает.
6. Вы не единственная, а в основном девушки пишут ему все сами
Он может только отвечать в этом калейдоскопе новых подруг, поэтому всегда рад, но сам никогда не пишет. Этот формат все время загоняет женщину в ситуацию подвешенного состояния. Потому что мужчине не хочется терять ни одну из гарема. Но и глобальной ценности вашей нет, как нет и его инициативы к вам.
7. Он деликатен и не умеет говорить "нет"
Стараясь вас не обидеть, мужчина своей тишиной показывает, что у вас разные пути. И отвечает вам из вежливости. Поэтому очень терпелив и не активен. В этой ситуации очень простой инструмент: пишите три раза, и если вы так и не пообщались, не встретились, то стоит махнуть рукой на этого интеллигента.
8. Он намеренно с вами на дистанции, так как в его сердце другая женщина
Однако ваша инициатива его отвлекает, и он с радостью вам отвечает и отвлекается на вас. Такой случай небезнадежен. И если вы со своей инициативой будете появляться нечасто и вовремя, очень скоро вам искренне будут рады.
9. Отсутствие мужской инициативы — это стандарт, с которым вы смирились давно
Есть такой формат взаимоотношений, при котором основная роль ложится на женщину, и это хорошо, если устраивает обоих партнеров. А если нет, то, как правило, мужчине он очень удобен. Ему приятно и нравится, что все за него делаете вы сами. Менять ему точно ничего не захочется.
10. Он стесняется
Мужчины бывают робкие и застенчивые. Да, он может за вами наблюдать и следить взглядом, но так и не проявить инициативу. Поэтому ваша активность воспринимается им как великое благо, и как только он немного расслабится и почувствует себя в безопасности, вы получите его настоящую, мужскую инициативу.