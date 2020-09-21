Десять причин, почему он никогда не пишет первым, но всегда отвечает

Безусловно, женщинам тяжелее, чем мужчинам. Ведь общество давит, и есть такие постулаты, как «если бы захотел, написал!», «если бы ты была нужна, уже бы завертелся куда-то позвал». Таким образом мужчина получается каким-то «злым гением», который только «пудрит мозги», а вы ему «абсолютно безразличны». И только заглянув в психологические аспекты этого вопроса, можно делать выводы о странном мужском поведении, пишет Wday.

Так почему он не пишет первым на самом деле?

1. Мужчина не уверен в ваших и своих чувствах

Мужчины крайне аккуратны в отношениях, и, если нет четкого понимания, что вы подаете достаточные сигналы для сближения, он предпочтет промолчать и не совершать никаких гусарских поступков. А если есть еще и травматический опыт развода и расставания, то мужчина будет избегать вообще отношений и осторожничать, даже игнорировать вас. Несмотря на то, что вы ему можете быть крайне симпатичны.

2. Прошлый опыт и/или ваше резкое поведение

Ваше неосторожное высказывание может вашего мужчину навсегда заблокировать от инициативы. Зачем лезть туда, где может «рвануть» в любой момент? Мужчины очень бережно относятся к своим делам сердечным. И от малейшего резкого шороха предпочитают уходить, не оглядываясь. И лучше это делать на старте, чем позже, когда уже ты по уши в серьезности и отношениях.

3. Вы не внушаете ему доверия и просто вызываете опасения

Причины могут быть разными: от вашего близкого окружения, которому вы сможете все изложить в подробностях, чего мужчине не хотелось бы, до просто откровенного женского высокомерия и высмеивания мужских поступков. Удивительно, но женщины иногда, защищаясь, иронизируют и жестко шутят. А у мужчин это вызывает одну реакцию: отойти подальше, наблюдая со стороны. И если она сама появляется, тогда он готов отвечать.

4. Мужчина не рассматривает вариант долгосрочных отношений

Не с вами конкретно, а в принципе для себя в конкретный период. Таким образом он снимает с себя всякую ответственность своим молчанием. И если вы справляетесь сама, он дружелюбен и вежлив, только не готов изменить свое решение.

5. Мужчина обижен

Или расстроен, не согласен с чем-то и своим молчанием пытается показать вам свою независимость и даже дистанцию от вас. При этом ваше появление смягчает его сердце. И ваша инициатива регулирует все натянутые эмоции. Поэтому он сам не пишет, а вам отвечает.

6. Вы не единственная, а в основном девушки пишут ему все сами