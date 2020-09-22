Что заставляет мужчину терять к тебе интерес

Он почувствовал вашу несовместимость

Это не значит, что с тобой что-то не так. просто так бывает. И у тебя так наверняка было: когда ты общаешься с парнем, а потом он как скажет что-то, что совершенно меняет твое мнение о нем. Ну и что: это лучше, чем если бы он морочил тебе голову. Может он понял, что вы не подходите друг другу, что он не может принять что-то в тебе. И это нормально.

Может он еще не забыл бывшую

Многие мужчины после расставания спешат найти себе новую девушку. И может он нашел в тебе такую. А потом отозвалась его бывшая и, конечно, он поспешил к ней.

У вас разные темпы развития отношений

Может ты слишком спешишь развивать отношения, а он не готов. А может он спешит, а ты не готова. И то, и другое — нормально. Каждый из вас должен делать то, что комфортно ему.

У вас односторонние разговоры

Может ты слишком много говоришь и совсем не интересуешься своим мужчиной, вот он и не чувствует твоего интереса. Задавай вопросы и не забывай выслушивать ответы.

Может у него слишком много всего происходит в жизни

Ты никогда не знаешь, что в жизни у другого человека. У него есть работа, семья, друзья, возможно проблемы со здоровьем и другие моменты, которые могли поглотить все его время и внимание.

Ему с тобой скучно

Это не обязательно значит, что ты скучный человек. Может у вас просто разный тип личности и характера, может ты домосед, а он ожидал от ваших отношений большего драйва и приключений.

Ему интересна только погоня

Многим парням действительно только интересно добиться женщину, а не строить с ней отношения. Не принимай близко к сердцу — это никак не связано с тобой. Просто он бабник.

Он боится