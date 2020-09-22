Глюкоза устроила сказочный праздник в честь дня рождения дочки

На кадрах видно, что для наследницы певица не поскупилась: у девочки было много гостей, которых развлекали аниматоры. Дети вместе со взрослыми учились лепить слаймы — игрушки-лизуны, а также полюбовались эффектным шоу Tesla. К слову, заботливая мама подсуетилась и заказала для именинницы и ее друзей особый торт — шедевр кондитерского искусства был сделан без глютена, лактозы, сахара, меда и орехов, так как у Веры на них аллергия.