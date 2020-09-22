Как оттереть нагар со сковороды

Сода и уксус

Самые популярные ингредиенты для того, чтобы отмыть в доме сильные загрязнения. Этот дуэт подойдет и для нагара. Положите сковородку в раковину и засыпьте содой. Сверху полейте массу 9 процентным уксусом. Вы увидите шипучую пену, не пугайтесь ее — подождите 30-60 минут, время зависит от интенсивности загрязнения. После помойте сковороду водой и жидкостью жесткой губкой.

Сода и вода

Этот способ не подойдет для тефлоновых и алюминиевых сковородок. Для него вам понадобится сода и теплая вода. Смешайте их в равных количествах, возьмите перчатку и отскрабируйте сковороду полученным раствором. Нагар не сойдет за раз, поэтому процедуру нужно будет повторить пару раз.

Тепловой метод

Один из самых популярных в избавлении от нагара, но делать это необходимо вне дома, так как для метода используется горелка. Нужно нагреть сковороду горелкой, а потом поставить под теплую воду, От перепада температур нагар отойдет сам, и вы сможете отодрать его простым скребком. Важно, чтобы вода была именно теплой, иначе сковорода может лопнуть.

Кипячение